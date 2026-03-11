Чорнобиль. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні представили фотоальбом із доповненою реальністю, присвячений життю Чорнобильської зони відчуження. Проєкт поєднує документальні фотографії з AR-технологією, завдяки якій на знімках "оживають" тварини, що повернулися або залишилися жити на території Чорнобиля.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Реклама

Читайте також:

Про Чорнобильську зону відчуження випустили фотоальбом

CHORNOBYL_AFTER_US: THE LIFE THAT STAYED — це живий фотоальбом із доповненою реальністю (AR) та виставковий авторський проєкт, присвячений життю, яке залишилося й повернулося в Чорнобильську зону відчуження після зникнення людини.

В основі проєкту — реальні документальні фотографії, зняті в Прип’яті та інших локаціях зони відчуження протягом багатьох років.

У друкованому вигляді це класична фотографія. Але коли глядач наводить камеру смартфона на зображення, фотографії оживають: у знайомих, часто порожніх пейзажах з’являються мешканці сучасної зони — тварини, які повернулися сюди або ніколи її не полишали.

Доповнена реальність дозволяє побачити те, що зазвичай залишається поза кадром: приховане життя, яке існує паралельно з нашими уявленнями про Чорнобиль як про місце виключно катастрофи й втрати. Усі образи тварин створюються з урахуванням реального видового складу та поведінки фауни Чорнобильської зони.

Зазначається, що CHORNOBYL AFTER US: The Life That Stayed створено до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, що 4 лютого, Прип'яті виповнилося 56 років. Новини.LIVE розповіли та показали, який нині вигляд має місто, побудоване для працівників Чорнобильської АЕС.

Нещодавно ми розповідали, як в зоні Чорнобильської АЕС живуть самосели. Після катастрофи одна із жительок повернулася назад у заражене радіацією село та більше не виїжджала з нього, а цього року жінці виповнилося 100 років.

Також ми інформували, що у грудні 2025 року Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нардепи рекомендують президенту оголосити 2026 рік в Україні роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.