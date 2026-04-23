Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Цепляли себе мешочки со свинцом: ликвидатор о защите на ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 09:31
Ликвидатор аварии на ЧАЭС. Фото: кадр из видео

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда на ликвидацию последствий взрыва отправили многих военных. Среди них был Андрей Мизько — пилот вертолета. Мужчина вспоминает, вылеты осуществлялись каждые 2-3 минуты, а защиты от радиации фактически не было.

Об этом ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько рассказал в эфире "Київ 24", передает Новини.LIVE.

Как ликвидировали аварию на ЧАЭС с воздуха

На момент аварии на ЧАЭС Андрей Мизько проходил службу в Ленинградском военном округе, на границе с Финляндией. С 13 по 27 апреля авиационная эскадрилья мужчины проходила спецподготовку в Крыму перед отбытием в Афганистан.

"27 апреля утром мы услышали по телевидению, что что-то случилось, обычная ситуация, что-то сорвалось. Уже по прибытию в часть весь наш полк подняли по тревоге. Мы поняли, что там что-то случилось серьезное", — рассказывает Андрей Мизько.

Впоследствии пришло распоряжение о командировке в Чернигов восьми экипажей вертолетов Ми-6, которые имели допуск и были подготовлены к выполнению полетов с грузом с внешним подвесом. Перед военными ставили разные задачи. В частности, доставка грузов в необходимую зону и непосредственные полеты на реактор ЧАЭС.

"Где-то в 12 километрах от реактора была площадка, там нам загружали по 1 тонне свинца. Это обычный охотничий дробь. По 10 килограммов мешочки. Залетали, на высоте в 200 метров долетали до Припяти. Далее заворачивали на боевой курс. Руководитель полетов находился на крыше отеля, подсказывал нам расстояние до реактора. Подлетали, сбрасывали и шли снова на площадку под загрузку", — вспоминает мужчина.

По словам Мизько, интервал между полетами был 2-3 минуты. Поэтому создать некий конвейер из вертолетов, которые сбрасывали груз, возвращались для загрузки и снова отправлялись к реактору. При этом необходимой защиты, по словам ликвидатора аварии на ЧАЭС, не выдавали.

"Нам дали только респираторы военные. Уже наши борттехники с бортмеханиками делали листы из свинца. Мы вместо парашютов клали себе мешочки 10-килограммовые. Ведь все молодые были, надо было как-то себя защищать", — отмечает Мизько.

Как сообщали Новини.LIVE, свою историю рассказал Петр Гурин. Мужчина в 1986 году вместе с 40 коллегами отправился в Чернобыльскую зону строить саркофаг. Условия работы были нечеловеческими, а по состоянию на сегодня из 40 человек живы только пятеро.

Также мы писали о том, что даже спустя почти 40 лет аварии на ЧАЭС в плацентах некоторых беременных украинок фиксируют значительное превышение уровня радиоактивных веществ. Главным источником радиоактивного заражения пока остается непроверенная пища и вода.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации