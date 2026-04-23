Цепляли себе мешочки со свинцом: ликвидатор о защите на ЧАЭС

Ликвидатор аварии на ЧАЭС.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда на ликвидацию последствий взрыва отправили многих военных. Среди них был Андрей Мизько — пилот вертолета. Мужчина вспоминает, вылеты осуществлялись каждые 2-3 минуты, а защиты от радиации фактически не было.

Об этом ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько рассказал в эфире "Київ 24", передает Новини.LIVE.

Как ликвидировали аварию на ЧАЭС с воздуха

На момент аварии на ЧАЭС Андрей Мизько проходил службу в Ленинградском военном округе, на границе с Финляндией. С 13 по 27 апреля авиационная эскадрилья мужчины проходила спецподготовку в Крыму перед отбытием в Афганистан.

"27 апреля утром мы услышали по телевидению, что что-то случилось, обычная ситуация, что-то сорвалось. Уже по прибытию в часть весь наш полк подняли по тревоге. Мы поняли, что там что-то случилось серьезное", — рассказывает Андрей Мизько.

Впоследствии пришло распоряжение о командировке в Чернигов восьми экипажей вертолетов Ми-6, которые имели допуск и были подготовлены к выполнению полетов с грузом с внешним подвесом. Перед военными ставили разные задачи. В частности, доставка грузов в необходимую зону и непосредственные полеты на реактор ЧАЭС.

"Где-то в 12 километрах от реактора была площадка, там нам загружали по 1 тонне свинца. Это обычный охотничий дробь. По 10 килограммов мешочки. Залетали, на высоте в 200 метров долетали до Припяти. Далее заворачивали на боевой курс. Руководитель полетов находился на крыше отеля, подсказывал нам расстояние до реактора. Подлетали, сбрасывали и шли снова на площадку под загрузку", — вспоминает мужчина.

По словам Мизько, интервал между полетами был 2-3 минуты. Поэтому создать некий конвейер из вертолетов, которые сбрасывали груз, возвращались для загрузки и снова отправлялись к реактору. При этом необходимой защиты, по словам ликвидатора аварии на ЧАЭС, не выдавали.

"Нам дали только респираторы военные. Уже наши борттехники с бортмеханиками делали листы из свинца. Мы вместо парашютов клали себе мешочки 10-килограммовые. Ведь все молодые были, надо было как-то себя защищать", — отмечает Мизько.

