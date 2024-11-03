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Чоловік двічі грабував Епіцентр у Києві — як його покарав суд

3 листопада 2024 17:50
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік два рази грабував Епіцентр — що вирішив суд
Гіпермаркет "Епіцентр". Фото ілюстративне: rau.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік спланував дві крадіжки з гіпермаркету "Епіцентр". Проте успішно реалізувати план зловмиснику вдалося тільки один раз — після другої спроби винести з магазину товар чоловіка піймала охорона. 

Про це йдеться у вироку Оболонського районного суду Києва

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Деталі справи

Для здійснення крадіжки з "Епіцентру" киянин перемотав живіт поясом, яким зафіксував на тілі низку товарів для ремонту сантехніки на суму 5 871 гривні: 

  • трійник редукційний — 5 шт.;
  • кран стандарт В3 1/2" з метеликом — 3 шт.;
  • кран стандарт ВВ 1/2" з метеликом — 3 шт.;
  • кран стандарт В3 3/4" з метеликом — 5 шт.;
  • трійник рівнопрохідний — 2 шт.;
  • муфту з'єднувальна рівнопрохідну — 3 шт.;
  • ключ універсальний 300 мм 16-38 мм швидконаставний — 1 шт. 

Крадію вдалося винести все з магазину. Того ж дня чоловік знову намагався пограбувати "Епіцентр" — він поцупив степлер, цвяхи та мультитули на суму 2 695 гривень. Проте цього разу на виході спрацювали сигнальні рамки й чоловіка зупинив охоронець.

Вирок суду

У суді обвинувачений визнав провину та просив зважити на стан його здоров'я й те, що до цих подій він до кримінальної відповідальності не притягався, має на утриманні малолітню доньку, яка є особою з інвалідністю.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.

Нагадаємо, у Харкові жінка працювала у вебкам-студії — щоб викрити зловмисницю, правоохоронці заплатили їй 50 доларів. Суд призначив моделі три роки позбавлення волі, однак звільнив жінку від відбування покарання з випробувальним терміном на рік. Також засудженій заборонили займатися виробництвом і розповсюдженням кіно- та відеопродукції.

Також Новини.LIVE писали, що у Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Крадійку затримали та відправили на лаву підсудних. 

суд крадіжка Київ судові рішення Епіцентр магазини

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