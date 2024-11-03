Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд arrow

В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд

3 ноября 2024 17:50
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчина украл из Эпицентра товары на тысячи гривен — решение суда
Гипермаркет "Эпицентр". Фото иллюстративное: rau.ua
Виктория Козырь - редактор

В Киеве мужчина спланировал две кражи из гипермаркета "Эпицентр". Однако успешно реализовать план злоумышленнику удалось всего раз — после второй попытки вынести из магазина товар мужчину поймала охрана.

Об этом идет речь в приговоре Оболонского районного суда Киева.

Читайте также:

Детали дела

Для совершения кражи из "Эпицентра" киевлянин перемотал живот поясом, которым зафиксировал на теле ряд товаров для ремонта сантехники на сумму 5 871 гривны: 

  • тройник редукционный — 5 шт.;
  • кран стандарт В3 1/2" с бабочкой — 3 шт.;
  • кран стандарт ВВ 1/2" с бабочкой — 3 шт.;
  • кран стандарт В3 3/4" с бабочкой — 5 шт.;
  • тройник равнопроходной — 2 шт.;
  • муфту соединительную равнопроходную —3 шт.;
  • ключ универсальный 300 мм 16-38 мм быстрозажимной — 1 шт. 

Вору удалось вынести все из магазина. В тот же день мужчина снова пытался ограбить "Эпицентр" — он украл степлер, гвозди и мультитулы на сумму 2 695 гривен. Однако на этот раз на выходе сработали сигнальные рамки и мужчину остановил охранник.

Приговор суда

В суде обвиняемый признал вину и просил учесть состояние его здоровья и то, что до этих событий он к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнюю дочь, которая является лицом с инвалидностью.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, в Харькове женщина работала в вебкам-студии, чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители заплатили ей 50 долларов. Суд назначил модели три года лишения свободы, однако освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком в год. Также осужденной запретили заниматься производством и распространением кино- и видеопродукции.

Также Новини.LIVE писали, что в Чернигове женщина похитила из магазина в торгово-развлекательном центре куртку. Воровку задержали и отправили на скамью подсудимых.

суд кража Киев судебные решения Эпицентр магазины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:46 В Испании монархов забросала грязью разъяренная толпа — видео

18:42 Война угрожает обитателям Черного моря — какие последствия

18:31 В Киеве прошла акция Free Azov — видео

18:16 Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра

18:13 Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

18:03 Садовой передал авто и дроны бригаде на Сумщине — фото

17:50 В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд

17:47 Одесса помнит защитников — фоторепортаж с акции

17:41 Во Львове мужчина сломал зуб патрульному — как его наказал суд

17:38 Укргидрометцентр предупредил о непогоде завтра — чего ждать

18:46 В Испании монархов забросала грязью разъяренная толпа — видео

18:42 Война угрожает обитателям Черного моря — какие последствия

18:31 В Киеве прошла акция Free Azov — видео

18:16 Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра

18:13 Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

18:03 Садовой передал авто и дроны бригаде на Сумщине — фото

17:50 В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд

17:47 Одесса помнит защитников — фоторепортаж с акции

17:41 Во Львове мужчина сломал зуб патрульному — как его наказал суд

17:38 Укргидрометцентр предупредил о непогоде завтра — чего ждать

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали