В Киеве мужчина украл из Эпицентра товары на тысячи гривен — решение суда

В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд
В Киеве мужчина спланировал две кражи из гипермаркета "Эпицентр". Однако успешно реализовать план злоумышленнику удалось всего раз — после второй попытки вынести из магазина товар мужчину поймала охрана.
Об этом идет речь в приговоре Оболонского районного суда Киева.
Детали дела
Для совершения кражи из "Эпицентра" киевлянин перемотал живот поясом, которым зафиксировал на теле ряд товаров для ремонта сантехники на сумму 5 871 гривны:
- тройник редукционный — 5 шт.;
- кран стандарт В3 1/2" с бабочкой — 3 шт.;
- кран стандарт ВВ 1/2" с бабочкой — 3 шт.;
- кран стандарт В3 3/4" с бабочкой — 5 шт.;
- тройник равнопроходной — 2 шт.;
- муфту соединительную равнопроходную —3 шт.;
- ключ универсальный 300 мм 16-38 мм быстрозажимной — 1 шт.
Вору удалось вынести все из магазина. В тот же день мужчина снова пытался ограбить "Эпицентр" — он украл степлер, гвозди и мультитулы на сумму 2 695 гривен. Однако на этот раз на выходе сработали сигнальные рамки и мужчину остановил охранник.
Приговор суда
В суде обвиняемый признал вину и просил учесть состояние его здоровья и то, что до этих событий он к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнюю дочь, которая является лицом с инвалидностью.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
Напомним, в Харькове женщина работала в вебкам-студии, чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители заплатили ей 50 долларов. Суд назначил модели три года лишения свободы, однако освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком в год. Также осужденной запретили заниматься производством и распространением кино- и видеопродукции.
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