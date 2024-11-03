В Киеве мужчина украл из Эпицентра товары на тысячи гривен — решение суда

Гипермаркет "Эпицентр". Фото иллюстративное: rau.ua

В Киеве мужчина спланировал две кражи из гипермаркета "Эпицентр". Однако успешно реализовать план злоумышленнику удалось всего раз — после второй попытки вынести из магазина товар мужчину поймала охрана.

Об этом идет речь в приговоре Оболонского районного суда Киева.

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Детали дела

Для совершения кражи из "Эпицентра" киевлянин перемотал живот поясом, которым зафиксировал на теле ряд товаров для ремонта сантехники на сумму 5 871 гривны:

тройник редукционный — 5 шт.;

кран стандарт В3 1/2" с бабочкой — 3 шт.;

кран стандарт ВВ 1/2" с бабочкой — 3 шт.;

кран стандарт В3 3/4" с бабочкой — 5 шт.;

тройник равнопроходной — 2 шт.;

муфту соединительную равнопроходную —3 шт.;

ключ универсальный 300 мм 16-38 мм быстрозажимной — 1 шт.

Вору удалось вынести все из магазина. В тот же день мужчина снова пытался ограбить "Эпицентр" — он украл степлер, гвозди и мультитулы на сумму 2 695 гривен. Однако на этот раз на выходе сработали сигнальные рамки и мужчину остановил охранник.

Приговор суда

В суде обвиняемый признал вину и просил учесть состояние его здоровья и то, что до этих событий он к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнюю дочь, которая является лицом с инвалидностью.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, в Харькове женщина работала в вебкам-студии, чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители заплатили ей 50 долларов. Суд назначил модели три года лишения свободы, однако освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком в год. Также осужденной запретили заниматься производством и распространением кино- и видеопродукции.

Также Новини.LIVE писали, что в Чернигове женщина похитила из магазина в торгово-развлекательном центре куртку. Воровку задержали и отправили на скамью подсудимых.