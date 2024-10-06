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Киянин накрав у Епіцентрі сантехніки на тисячі гривень — суд виніс вирок

6 жовтня 2024 14:43
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Сантехніка в Епіцентрі привабила крадія — суд виніс вирок киянину
Будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентр". Ілюстративне фото: Північна Брама
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік намагався викрасти товар у будівельно-господарському гіпермаркеті "Епіцентр". Його привабила сантехніка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік зайшов до магазину та взяв з полиць кілька товарів, серед яких клапани та крани різних моделей. Загальна вартість товарів склала 11 791 гривню.

Чоловік поклав викрадені товари до рюкзака та спробував залишити приміщення магазину, однак його помітили і затримали співробітники охорони. Після цього на місце події викликали правоохоронців.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не мав коштів для оплати товару, тому й наважився на крадіжку. Чоловік зазначив, що шкодує про вчинене.

Рішення суду

Суд розглянув обставини справи, врахувавши характер та спосіб вчинення злочину, а також поведінку обвинуваченого до скоєння правопорушення.

Крім того, суд звернув увагу на те, що злочин належить до категорії тяжких.

З огляду на всі ці фактори, суд дійшов висновку, що для виправлення обвинуваченого необхідне реальне відбування покарання.

Відтак суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років.

Суд вирішив, що в цьому випадку не може бути застосоване умовне покарання, оскільки лише реальний термін ув’язнення може запобігти вчиненню обвинуваченим нових злочинів.

Раніше у Дніпрі чоловік викрав з Епіцентру "джентльменський набір" товарів. Його засудили.

Також ми писали, що громадянин Російської Федерації здійснив крадіжку у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Києві. Чоловік поцупив кілька тюбиків зубної пасти.

Київ суд крадіжка злочин Епіцентр судові рішення

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