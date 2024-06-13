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Чоловік, який запустив феєрверк у Києві, постане перед судом

13 червня 2024 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чоловіку, який запустив феєрверк у Києві, загрожує 5 років обмеження волі
Зловмисник у відділку поліції. Фото: kyiv.npu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Незабаром відбудеться судове засідання у справі щодо чоловіка, який 23 травня на вулиці Вірменській у Києві запустив феєрверк. Свій вчинок зловмисник пояснив "бажанням розважитись", попри відповідну заборону під час воєнного стану.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві у середу, 12 червня.

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"Співробітники поліції, прибувши на виклик, вилучили з місця події пускову установку від феєрверка та надалі, під час розшукових заходів, встановили особу порушника. Як виявилось, до вчинення злочину причетний 25-річний уродженець Донеччини, який мешкає неподалік. Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись", — зазначили в поліції.

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Пускова установка від феєрверків. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за статтею про хуліганство. Обвинувачувальний акт поліція скерувала до суду. Таким чином, зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.

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Зловмисник у відділку поліції. Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Як відомо, 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використання, продаж і передачу феєрверків, салютів і петард. За порушення передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, залежно від обставин та рішення суду.

Нагадаємо, що наприкінці травня чоловік у Дарницькому районі Києва запустив феєрверк. Свій вчинок він пояснив тим, що "йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти". Кияни, які проживали поблизу, не на жарт перелякалися.

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