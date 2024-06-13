Чоловіку, який запустив феєрверк у Києві, загрожує 5 років обмеження волі

Чоловік, який запустив феєрверк у Києві, постане перед судом
Незабаром відбудеться судове засідання у справі щодо чоловіка, який 23 травня на вулиці Вірменській у Києві запустив феєрверк. Свій вчинок зловмисник пояснив "бажанням розважитись", попри відповідну заборону під час воєнного стану.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві у середу, 12 червня.
Чоловіку загрожує покарання за салют під час воєнного стану
"Співробітники поліції, прибувши на виклик, вилучили з місця події пускову установку від феєрверка та надалі, під час розшукових заходів, встановили особу порушника. Як виявилось, до вчинення злочину причетний 25-річний уродженець Донеччини, який мешкає неподалік. Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись", — зазначили в поліції.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за статтею про хуліганство. Обвинувачувальний акт поліція скерувала до суду. Таким чином, зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.
Яке покарання може бути за пуски салютів під час воєнного стану
Як відомо, 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використання, продаж і передачу феєрверків, салютів і петард. За порушення передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, залежно від обставин та рішення суду.
Нагадаємо, що наприкінці травня чоловік у Дарницькому районі Києва запустив феєрверк. Свій вчинок він пояснив тим, що "йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти". Кияни, які проживали поблизу, не на жарт перелякалися.
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