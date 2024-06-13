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Мужчина, запустивший фейерверк в Киеве, предстанет перед судом

13 июня 2024 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мужчине, запустившему фейерверк в Киеве, грозит 5 лет ограничения свободы
Злоумышленник в отделении полиции. Фото: kyiv.npu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вскоре состоится судебное заседание по делу о мужчине, который 23 мая на улице Армянской в Киеве запустил фейерверк. Свой поступок злоумышленник объяснил "желанием развлечься", несмотря на соответствующий запрет во время военного положения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве в среду, 12 июня.

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"Сотрудники полиции, прибыв на вызов, изъяли с места происшествия пусковую установку от фейерверка и в дальнейшем, во время розыскных мер, установили личность нарушителя. Как оказалось, к совершению преступления причастен 25-летний уроженец Донеччины, проживающий неподалеку. Свои действия мужчина объяснил желанием развлечься", — отметили в полиции.

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Пусковая установка от фейерверков. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статье о хулиганстве. Обвинительный акт полиция направила в суд. Таким образом, злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

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Злоумышленник в отделении полиции. Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Как известно, 11 апреля 2023 года в Украине запретили использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. За нарушение предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от обстоятельств и решения суда.

Напомним, что в конце мая мужчина в Дарницком районе Киева запустил фейерверк. Свой поступок он объяснил тем, что "ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты". Киевляне, проживавшие поблизости, не на шутку испугались.

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