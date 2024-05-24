З цікавості запустив феєрверк під час комендантської години — що загрожує киянину
Мешканець Дарницького району Києва в ніч проти четверга, 25 травня, запустив феєрверк. Свій вчинок він пояснив тим, що "йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти".
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Як покарали киянина, який запустив феєрверк
Так, 25-річний чоловік під час комендантської години запустив феєрверк у Дарницькому районі, де не було світла. Яскраві спалахи та гучні звуки налякали мешканців.
"Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику", — розповіли в прокуратурі.
Там уточнили, що чоловіку оголосили підозру в учиненні грубого порушення громадського порядку. За хуліганство йому загрожує штраф, пробація до п'яти років або обмеження волі на такий же строк.
Яка відповідальність за пуски феєрверків
Як відомо, 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів й петард. Якщо ж хтось все ж вирішить запустити салют, то на нього чекає покарання. Складність злочину буде залежати від обставин та рішення суду — це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
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