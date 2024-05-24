З цікавості запустив феєрверк під час комендантської години — що загрожує киянину

Феєрверк вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Мешканець Дарницького району Києва в ніч проти четверга, 25 травня, запустив феєрверк. Свій вчинок він пояснив тим, що "йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Так, 25-річний чоловік під час комендантської години запустив феєрверк у Дарницькому районі, де не було світла. Яскраві спалахи та гучні звуки налякали мешканців.

Чоловік запустив феєрверк у Києві під час комендантської години. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику", — розповіли в прокуратурі.

Там уточнили, що чоловіку оголосили підозру в учиненні грубого порушення громадського порядку. За хуліганство йому загрожує штраф, пробація до п'яти років або обмеження волі на такий же строк.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська міська прокуратура"

Яка відповідальність за пуски феєрверків

Як відомо, 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів й петард. Якщо ж хтось все ж вирішить запустити салют, то на нього чекає покарання. Складність злочину буде залежати від обставин та рішення суду — це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, що в Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад п'ять мільйонів гривень.

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Додамо, що правоохоронці впіймали чоловіка, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Суд виніс йому вирок.