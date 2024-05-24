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З цікавості запустив феєрверк під час комендантської години — що загрожує киянину

24 травня 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З цікавості запустив феєрверк під час комендантської години — що загрожує киянину
Феєрверк вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Дарницького району Києва в ніч проти четверга, 25 травня, запустив феєрверк. Свій вчинок він пояснив тим, що "йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

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Як покарали киянина, який запустив феєрверк

Так, 25-річний чоловік під час комендантської години запустив феєрверк у Дарницькому районі, де не було світла. Яскраві спалахи та гучні звуки налякали мешканців.

У Києві чоловік запустив салют
Чоловік запустив феєрверк у Києві під час комендантської години. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику", — розповіли в прокуратурі. 

Там уточнили, що чоловіку оголосили підозру в учиненні грубого порушення громадського порядку. За хуліганство йому загрожує штраф, пробація до п'яти років або обмеження волі на такий же строк.

Як покарали киянина, який запустив феєрверк

Як покарали киянина, який запустив феєрверк
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська міська прокуратура"

Яка відповідальність за пуски феєрверків

Як відомо, 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів й петард. Якщо ж хтось все ж вирішить запустити салют, то на нього чекає покарання. Складність злочину буде залежати від обставин та рішення суду — це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Новини кримінального Києва

Нагадаємо, що в Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотики на понад п'ять мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що в Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів" за участь у злочинних "сходках", де вони розподіляли сфери впливу щодо незаконного переправлення ухилянтів за кордон.

Додамо, що правоохоронці впіймали чоловіка, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Суд виніс йому вирок.

Київ
поліція
комендантська година
прокуратура
хуліганство
підозра
світло

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