Автобус та поліцейські машини в Петропавлівській Борщагівці. Фото: dw.com

На Київщині 22-річному чоловікові повідомили про підозру. За даними слідства, він закликав перекинути службовий автобус НГУ, у якому перебували військовослужбовці. Та сам розхитував його, під час сутички в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про інцидент із автобусом Нацгвардії в Борщагівці

Київська прокуратура повідомляє, що у Петропавлівській Борщагівці підозрюваний закликав присутніх людей перекинути автобус НГУ, в ньому перебували військові.

"Він разом з іншими особами розхитував автобус і бив ногами по кузову", — йдеться в джерелі.

Унаслідок протиправних дій автобус був пошкоджений, тоді як перешкода в’їздів і виїздів з території підрозділу обмежила дії військовослужбовців НГУ.

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22-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Це не перша оголошена підозра в справі блокування підрозділу НГУ в Петропавлівській Борщагівці під час сутички 2 листопада. Повідомляється, що ще п’ятьом особам її оголосили.

"Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чотирьом — без права внесення застави, ще одній підозрюваній — з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень", — написали в Київській прокуратурі.

Ми писали, 22-річна жителька Київщини Валерія Ладика також брала участь в перешкоджанні роботи НГУ: закликала інших перекидати автобус та розхитувала його. Суд призначив тримання під вартою строком на 59 днів із правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Новини.LIVE інформували, що 18-річний житель Київщини Іван Паршонков пошкодив службове авто молотком, блокував територію під час сутичку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Ми писали, що в Петропавлівській Борщагівці ввечері 2 листопад відбувся інцидент, який переріс у сутичку: поширилась інформація про нібито незаконне утримання людей, почались бійки, блокування автомобілів, постріли, на місце прибули високопосадовці. Наразі справа розслідується, очільник ОП Кирило Буданов заявив, що інцидент відбувся "не без впливу".