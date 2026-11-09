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Головна Київ Чоловік намагався перекинути автобус в Борщагівці: оголошено підозру

Чоловік намагався перекинути автобус в Борщагівці: оголошено підозру

Ua ru
9 листопада 2026 17:43
Чоловік хотів перекинути автобус в Петропавлівській Борщагівці: оголошено підозру dw.com
Автобус та поліцейські машини в Петропавлівській Борщагівці. Фото: dw.com

На Київщині 22-річному чоловікові повідомили про підозру. За даними слідства, він закликав перекинути службовий автобус НГУ, у якому перебували військовослужбовці. Та сам розхитував його, під час сутички в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про інцидент із автобусом Нацгвардії в Борщагівці

Київська прокуратура повідомляє, що у Петропавлівській Борщагівці підозрюваний закликав присутніх людей перекинути автобус НГУ, в ньому перебували військові.

"Він разом з іншими особами розхитував автобус і бив ногами по кузову", — йдеться в джерелі.

Унаслідок протиправних дій автобус був пошкоджений, тоді як перешкода в’їздів і виїздів з території підрозділу обмежила дії військовослужбовців НГУ.

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22-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Це не перша оголошена підозра в справі блокування підрозділу НГУ в Петропавлівській Борщагівці під час сутички 2 листопада. Повідомляється, що ще п’ятьом особам її оголосили.

"Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чотирьом — без права внесення застави, ще одній підозрюваній — з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень", — написали в Київській прокуратурі.

Ми писали, 22-річна жителька Київщини Валерія Ладика також брала участь в перешкоджанні роботи НГУ: закликала інших перекидати автобус та розхитувала його. Суд призначив тримання під вартою строком на 59 днів із правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Новини.LIVE інформували, що 18-річний житель Київщини Іван Паршонков пошкодив службове авто молотком, блокував територію під час сутичку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. 

Ми писали, що в Петропавлівській Борщагівці ввечері 2 листопад відбувся інцидент, який переріс у сутичку: поширилась інформація про нібито незаконне утримання людей, почались бійки, блокування автомобілів, постріли, на місце прибули високопосадовці. Наразі справа розслідується, очільник ОП Кирило Буданов заявив, що інцидент відбувся "не без впливу".

Київ Київська область підозра НГУ Петропавлівська Борщагівка
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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