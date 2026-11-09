Автобус и полицейские машины в Петропавловской Борщаговке. Фото: dw.com

В Киевской области 22-летнему мужчине было предъявлено подозрение. По данным следствия, он призвал опрокинуть служебный автобус НГУ, в котором находились военнослужащие, и сам раскачивал его во время столкновения в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Что известно об инциденте с автобусом Нацгвардии в Борщаговке

Киевская прокуратура сообщает, что в Петропавловской Борщаговке подозреваемый призывал присутствующих опрокинуть автобус НГУ, в котором находились военные.

"Он вместе с другими лицами раскачивал автобус и бил ногами по кузову", — говорится в источнике.

В результате противоправных действий автобус был поврежден, а препятствие въездам и выездам с территории подразделения ограничило действия военнослужащих НГУ.

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22-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Это не первое объявленное подозрение по делу о блокировании подразделения НГУ в Петропавловской Борщаговке во время столкновения 2 ноября. Сообщается, что еще пяти лицам его объявили.

"Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Четырем — без права внесения залога, еще одной подозреваемой — с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен", — написали в Киевской прокуратуре.

Мы писали, что 22-летняя жительница Киевской области Валерия Ладика также участвовала в препятствовании работе НГУ: призывала других опрокидывать автобус и раскачивала его. Суд назначил содержание под стражей сроком на 59 дней с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Новини.LIVE сообщали, что 18-летний житель Киевской области Иван Паршонков повредил служебный автомобиль молотком и блокировал территорию во время столкновения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Мы писали, что в Петропавловской Борщаговке вечером 2 ноября произошёл инцидент, который перерос в столкновения: распространилась информация о якобы незаконном удержании людей, начались драки, блокирование автомобилей и стрельба, на место прибыли высокопоставленные должностные лица. В настоящее время дело расследуется, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что инцидент произошёл "не без влияния".