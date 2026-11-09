Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Мужчина пытался опрокинуть автобус в Борщаговке: ему предъявлено подозрение

Мужчина пытался опрокинуть автобус в Борщаговке: ему предъявлено подозрение

Ua ru
9 ноября 2026 17:43
Мужчина пытался опрокинуть автобус в Петропавловской Борщаговке: ему предъявлено подозрение dw.com
Автобус и полицейские машины в Петропавловской Борщаговке. Фото: dw.com

В Киевской области 22-летнему мужчине было предъявлено подозрение. По данным следствия, он призвал опрокинуть служебный автобус НГУ, в котором находились военнослужащие, и сам раскачивал его во время столкновения в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно об инциденте с автобусом Нацгвардии в Борщаговке

Киевская прокуратура сообщает, что в Петропавловской Борщаговке подозреваемый призывал присутствующих опрокинуть автобус НГУ, в котором находились военные.

"Он вместе с другими лицами раскачивал автобус и бил ногами по кузову", — говорится в источнике.

В результате противоправных действий автобус был поврежден, а препятствие въездам и выездам с территории подразделения ограничило действия военнослужащих НГУ.

Читайте также:

22-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Это не первое объявленное подозрение по делу о блокировании подразделения НГУ в Петропавловской Борщаговке во время столкновения 2 ноября. Сообщается, что еще пяти лицам его объявили.

"Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Четырем — без права внесения залога, еще одной подозреваемой — с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен", — написали в Киевской прокуратуре.

Мы писали, что 22-летняя жительница Киевской области Валерия Ладика также участвовала в препятствовании работе НГУ: призывала других опрокидывать автобус и раскачивала его. Суд назначил содержание под стражей сроком на 59 дней с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Новини.LIVE сообщали, что 18-летний житель Киевской области Иван Паршонков повредил служебный автомобиль молотком и блокировал территорию во время столкновения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Мы писали, что в Петропавловской Борщаговке вечером 2 ноября произошёл инцидент, который перерос в столкновения: распространилась информация о якобы незаконном удержании людей, начались драки, блокирование автомобилей и стрельба, на место прибыли высокопоставленные должностные лица. В настоящее время дело расследуется, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что инцидент произошёл "не без влияния".

Киев Киевская область подозрение НГУ Петропавловская Борщаговка
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации