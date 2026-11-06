Наслідки сутичок та погрому службового транспорту в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Фото: Ігор Кузнецов/Новини.LIVE

18-річному жителю Київської області Івану Паршонкову повідомили про підозру після сутичок біля тимчасового пункту розміщення підрозділу Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці. За версією слідства, під час подій 2 листопада хлопець долучився до блокування території та пошкодив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Що відомо про дії 18-річного хлопця

За даними слідства, Іван Паршонков дізнався про блокування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці та вирішив приєднатися до людей, які зібралися біля будівлі. Для цього він придбав молот із масивним металевим бойком. Як встановили правоохоронці, хлопець планував пошкодити ним службовий транспорт.

На місці він разом з іншими учасниками сутичок блокував входи та виходи з приміщення. За даними прокуратури, такі дії "перешкоджали пересуванню військовослужбовців і виконанню ними службових завдань".

Крім того, слідство з'ясувало, що 18-річний хлопець бив молотом по службовому автомобілю, у якому перебували нацгвардійці. Машина зазнала значних механічних пошкоджень.

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Хлопцю інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йдеться про ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Сутички відбулися 2 листопада 2026 року після поширення в соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання та катування близько 40 людей у приватному будинку. До будівлі почали приїжджати місцеві жителі та люди, які називалися родичами військовослужбовців. Згодом між присутніми виник конфлікт.

Пізніше з'ясувалося, що будинок використовували як тимчасовий пункт розміщення військової частини 3121 Національної гвардії України. За інформацією командування, там перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину. Четверо військових потребували медичної допомоги, їх доправили до лікарні.

Після інциденту правоохоронці почали розслідування. До з'ясування обставин також долучилися Державне бюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронці встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці. До роботи над справою долучилися Національна поліція та Служба безпеки України.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка приїхала до місця подій на машині швидкою допомоги та представилася медичним працівником. Її відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.