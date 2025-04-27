Удар по Охматдиту у Києві — чоловік виправдовував обстріли лікарні

Наслідки удару по "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Уродженець Донецької області виправдовував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року. Він заявляв, що там "зовсім не було дітей", а базувались "лише військові".

Про це йдеться у вироку суду, передає "Главком".

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Деталі справи

У матеріалах справи розповідається, що уродженець Донецької області тимчасово переїхав на Хмельниччину та тривалий час проживав там. Влітку 2024 року, після російської атаки на лікарню, він зайшов у "Чат рулетку", де почав спілкуватися з росіянами. Так, під час розмови з невідомим блогером він почав говорити про ракетний удар по Києву. Коли співрозмовник запитав чоловіка, що він знає і може розповісти про обстріл "Охматдиту", той заявив, що ніяких дітей в лікарні нібито не було, адже там "базувались лише військові".

"Якщо чесно, я думаю, що ніяких дітей там не було, по-перше, там 100% були військові. Так. По-любому. Ну, тобто якщо це російська атака, то там були 100% тупо військові, які там діти можуть бути в такий час, які діти?... Та не могли вони там бути, зараз купа поранених, які діти, діти вдома лікуються, це і зрозуміло, який там "Охматдит" не "Охматдит", — висловився тоді обвинувачений.

Крім того, чоловік заявив, що він ухилянт, адже не хоче йти на фронт. За його словами, він пройшов ВЛК, але відмовився іти далі і перебуває в розшуку ТЦК.

Рішення суду

Під час розгляду справи чоловік покаявся та уклав угоду з прокурором. Він запевнив, що змінив свою думку щодо нападу РФ на Україну, а також добровільно мобілізувався до лав ЗСУ.

В результаті замість в'язниці, яка йому загрожувала, він отримав рік іспитового терміну. Суд доручив командиру військової частини, де служить обвинувачений, контролювати виконання обов'язків, які суд призначив чоловіку. Він, зокрема, повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, 24 квітня повідомили, що в "Охматдиті" відновили зруйноване РФ відділення. Там з'явилось новітнє обладнання та сонячна електростанція.

Також ми писали, що Офіс Генпрокурора встановив особу окупанта, який організував удар по "Охматдиту". Командувачу військово-повітряними силами Росії оголошено підозру.