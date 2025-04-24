В Охматдиті запрацював зруйнований відділ нефрології та діалізу

Відкриття оновленого відділення нефрології та діалізу. Фото: НДСЛ Охматдит

Після атаки Росії 8 липня 2024 року, яка завдала суттєвих пошкоджень корпусам Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", у поліклініці медзакладу запрацював відновлений відділ нефрології та діалізу. Цей важливий крок став можливим завдяки тісній співпраці МОЗ України, Охматдиту та німецької організації GIZ, за фінансової підтримки уряду Німеччини.

Про це повідомили у пресслужбі лікарні у Facebook у четвер, 24 квітня.

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Відділення нефрології та діалізу відновили за фінансування уряду Німеччини

Як говориться у повідомленні, з листопада 2024 до березня 2025 року було проведено масштабні ремонтні роботи на площі 320 квадратних метрів. В оновленому відділенні облаштували сучасну діалізну залу на шість місць, кабінет для перитонеального діалізу, систему водопідготовки, технічні приміщення та санвузли, а також ординаторську.

Оновлене відділення нефрології та діалізу. Фото: НДСЛ Охматдит

У відділенні з'явилось новітнє обладнання — шість апаратів гемодіалізу CAREsystem 6008. Воно відповідає найвищим міжнародним стандартам ниркової терапії, що забезпечить якісну та безпечну допомогу пацієнтам.

Оновлене відділення нефрології та діалізу. Фото: НДСЛ Охматдит

Крім того, на даху поліклініки встановили сонячну електростанцію потужністю 70 кВт, що дозволить відділенню працювати безперебійно навіть за умов енергетичних криз.

Сонячна електростанція на даху Охматдиту. Фото: НДСЛ Охматдит

Оновлення торкнулося й інших відділів. У приміщеннях операційного блоку "Хірургії одного дня" провели ремонт і закупили 30 одиниць сучасного медичного обладнання, зокрема багатофункціональний електричний хірургічний стіл і анестезійний апарат, сумісний із МРТ. Також у лікарні з’явився перший медичний ліфт для транспортування пацієнтів на ліжках.

Як зазначили у лікарні, роботи тривають — нині проводиться відновлення ще кількох приміщень у головному комплексі лікарні. Завершення ремонту очікується восени 2025 року.

"Внаслідок російської атаки найбільше постраждав токсикологічний корпус. Було повністю зруйновано відділення інтенсивної та еферентної терапії. Наша команда зробила все можливе, аби якнайшвидше повернути можливість надавати допомогу дітям, які її потребують. Ми щиро вдячні уряду Німеччини та нашим партнерам за підтримку — вона безцінна у ці складні часи", — наголосив Олександр Урін, виконувач обов’язків генерального директора НДСЛ "Охматдит".

Нагадаємо, нещодавно журналісти з "Наші гроші" заявили, що "Охматдит" ремонтуватимуть за значно більшу суму, ніж пропонували інші учасники тендеру.

Однак Міністерство охорони здоров'я України заперечило звинувачення у можливій корупції, пов’язані з тендером на капітальний ремонт будівлі дитячої лікарні "Охматдит", що зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару.