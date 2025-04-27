Удар по Охматдету в Киеве — мужчина оправдывал обстрелы больницы

Последствия удара по "Охматдету". Фото: Новини.LIVE

Уроженец Донецкой области оправдывал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года. Он заявлял, что там "совсем не было детей", а базировались "только военные".

Об этом говорится в приговоре суда, передает "Главком".

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Детали дела

В материалах дела рассказывается, что уроженец Донецкой области временно переехал в Хмельницкую область и долгое время проживал там. Летом 2024 года, после российской атаки на больницу, он зашел в "Чат рулетку", где начал общаться с россиянами. Так, во время разговора с неизвестным блогером он начал говорить о ракетном ударе по Киеву. Когда собеседник спросил мужчину, что он знает и может рассказать об обстреле "Охматдета", тот заявил, что никаких детей в больнице якобы не было, ведь там "базировались только военные".

"Если честно, я думаю, что никаких детей там не было, во-первых, там 100% были военные. Да. Ну, то есть если это российская атака, то там были 100% тупо военные, какие там дети могут быть в такое время, какие дети? Да не могли они там быть, сейчас куча раненых, какие дети, дети дома лечатся, это и понятно, какой там "Охматдет" не "Охматдет", — высказался тогда обвиняемый.

Кроме того, мужчина заявил, что он уклонист, ведь не хочет идти на фронт. По его словам, он прошел ВВК, но отказался идти дальше и находится в розыске ТЦК.

Решение суда

Во время рассмотрения дела мужчина покаялся и заключил соглашение с прокурором. Он заверил, что изменил свое мнение относительно нападения РФ на Украину, а также добровольно мобилизовался в ряды ВСУ.

В результате вместо тюрьмы, которая ему грозила, он получил год испытательного срока. Суд поручил командиру воинской части, где служит обвиняемый, контролировать выполнение обязанностей, которые суд назначил мужчине. Он, в частности, должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, 24 апреля сообщили, что в "Охматдете" восстановили разрушенное РФ отделение. Там появилось новейшее оборудование и солнечная электростанция.

Также мы писали, что Офис Генпрокурора установил личность оккупанта, который организовал удар по "Охматдету". Командующему военно-воздушными силами России объявлено подозрение.