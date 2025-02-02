У Києві судили чоловіка за крадіжку телефону — який вирок суду

Молоток судді. Фото: Pixabay

В Києві судили чоловіка, який вкрав мобільний телефон. Обвинувачений вже був судимий раніше за аналогічні злочини.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався в аптеці у Києві. Чоловік впевнився, що його ніхто не бачить, та підійшов до потерпілого. Обвинувачений витягнув з кишені куртки чоловіка мобільний телефон та втік. Вартість вкраденого гаджета становить майже 4 тис. грн.

У суді свою провину чоловік визнав повністю. Він підтвердив, що вчинив крадіжку та щиро в цьому розкаюється. Як пояснив обвинувачений, через кілька днів після інциденту його зупинили поліцейські, і він віддав їм викрадене майно.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винуватим у пред'явленому обвинуваченні. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, чоловікові доведеться сплатити понад 1,5 тис. грн на користь держави за залучення експерта під час досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше у Львові судили грабіжника. За час повномасштабної війни він вчинив кілька крадіжок.

Також у Києві судили жінку за крадіжку плаща в одному з магазинів. Це сталося в підземному переході.