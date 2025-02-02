В Киеве судили мужчину за кражу телефона — какой приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pixabay

В Киеве судили мужчину, который украл мобильный телефон. Обвиняемый уже был судим ранее за аналогичные преступления.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел в аптеке в Киеве. Мужчина убедился, что его никто не видит, и подошел к потерпевшему. Обвиняемый вытащил из кармана куртки мужчины мобильный телефон и скрылся. Стоимость украденного гаджета составляла почти 4 тыс. грн.

В суде свою вину мужчина признал полностью. Он подтвердил, что совершил кражу и искренне в этом раскаивается. Как пояснил обвиняемый, через несколько дней после инцидента его остановили полицейские, и он отдал им похищенное имущество.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в предъявленном обвинении. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, мужчине придется заплатить более 1,5 тыс. грн в пользу государства за привлечение эксперта во время досудебного расследования.

Напомним, ранее во Львове судили грабителя. За время полномасштабной войны он совершил несколько краж.

Также в Киеве судили женщину за кражу плаща в одном из магазинов. Это произошло в подземном переходе.