Вкрала плащ у переході — в Києві судили жінку

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

У Києві жінка вкрала плащ в одному із магазинів у підземному переході. Суд покарав її іспитовим терміном.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 26 серпня 2024 року перебуваючи у Західному підземному переході поблизу залізничного вокзалу у Києві жінка проходила повз торгівельний павільйон і вирішила вкрасти товар. Вона побачила жіночий плащ "Rosa99", який висів на манекені, і захотіла ним заволодіти. Його вартість 3 650 грн. Після цього вона втекла.

Рішення суду

Під час допиту жінка зізналась у скоєному і пояснила свої дії тим, що їй було холодно. Беручи до уваги всі обставини, Солом'янський районний суд Києва призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

Однак її звільнили від відбування покарання та призначили позбавлення волі з випробування з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у Києві чоловік вкрав телефон у дитини та втік. Він проведе у в'язниці п'ять років.

Також у Києві судитимуть шахраїв, які винесли товару з магазину на 17 тис. грн.