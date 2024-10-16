У Києві судили чоловіка, який пішов по гриби в Чорнобильську зону

Чорнобильський ліс. Фото: mi100.info

В Україні судили чоловіка, який пішов по гриби в Чорнобильську зону відчуження. При цьому він не мав ніяких дозволів та перепусток.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 12 вересня цього року він без дозволу та перепустки перебував у зоні ЧАЕС. Туди чоловік пішов по гриби. Таким чином він порушив вимоги "Про правовий режим території що зазнала радіоактивного забруднення, внаслідок Чорнобильської катастрофи".

На суд підозрюваний не з'явився та не повідомив причину неявки.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення — порушення вимог радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення.

На нього наклали штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зобов'язали сплатити судовий збір.

Раніше ми писали, що самоселів у Чорнобильській зоні відчуження регулярно відвідують працівники заповідника. Наразі їх кількість становить близько десяти.

Крім того, на Прикарпатті сталося два летальні випадки під час походу по гриби. Тіла обох мешканців виявили в лісі.