В Киеве судили мужчину, который пошел за грибами в Чернобыльскую зону

Чернобыльский лес. Фото: mi100.info

В Украине судили мужчину, который пошел за грибами в Чернобыльскую зону отчуждения. При этом у него не было никаких разрешений и пропусков.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 12 сентября этого года он без разрешения и пропуска находился в зоне ЧАЭС. Туда мужчина пошел за грибами. Таким образом он нарушил требования "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в результате Чернобыльской катастрофы".

На суд подозреваемый не явился и не сообщил причину неявки.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения — нарушении требований радиационной безопасности в специально определенной зоне радиационного загрязнения.

На него наложили штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан и обязали уплатить судебный сбор.

Ранее мы писали, что самоселы в Чернобыльской зоне отчуждения регулярно посещают работники заповедника. В настоящее время их количество составляет около десяти.

Кроме того, на Прикарпатье произошло два летальных исхода во время похода за грибами. Тела обоих обитателей обнаружили в лесу.