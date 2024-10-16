Чорнобильська АЕС — як у зоні відчуження живуть самосели

Самосели у Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Самоселів, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження регулярно відвідують працівники заповідника. Станом на зараз їх залишилось близько десяти.

Про це повідомили у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику у середу, 16 жовтня.

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Скільки самоселів залишилось у Чорнобилі

"Під час виїздів співробітники заповідника також не забувають відвідувати самопоселенців, які проживають в зоні відчуження в рідних місцях. Їх залишилось зовсім небагато — до десяти літніх людей. Проте вони потребують уваги, розв'язання побутових проблем, звичайного спілкування", — йдеться у повідомленні.

Самосели у Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Хто такі самосели

Самосели зони відчуження — це цивільне населення Чорнобильської зони відчуження, група людей, що повернулися у рідні місця після Чорнобильської катастрофи. Називати так людей почали журналісти ще з 80-х років ХХ століття. Станом на 2007 рік у зоні відчуження проживало 314 людей.

Також цікавий факт, що самосели проживають не компактно в одному селі або місті, а розселені по 11 населеним пунктам зони відчуження. Переважно це люди похилого віку. Середній вік самоселів становить 63 роки. Основною причиною скорочення кількості самоселів у чорнобильській зоні є їх похилий вік.

Як живуть люди у Чорнобилі

Низка істориків та очевидців розповідають, що у Чорнобилі, розташованому за 17 кілометрів від ЧАЕС, життя існує.

Ліквідатор, колишній командир взводу радіаційної розвідки, еколог, письменник і співробітник Національного музею "Чорнобиль" Сергій Мирний розповів, що після аварії вітер поніс радіоактивні речовини на захід і на північ, на схід потрапило небагато. Звичайно, із містечка Чорнобиль виселили його жителів, але після аварії воно стало столицею зони. Там навіть у 1986 році були штаби, різні організації та гуртожитки.

Крім того, у Чорнобилі розташований один із двох офісів Державного агентства з управління зоною відчуження. Тут є гуртожитки, в яких проживають працівники установ та підприємств агентства, магазини, їдальні, автостанція.

Також у Чорнобилі є Свято-Іллінська церква. До повномасштабного вторгнення для відвідувачів були відкриті також два місцевих музеї: присвячений катастрофі музей-інсталяція "Зірка полин" та етнографічний музей-експозиція "Пам'ять про отчий край", що розповідає про історію Полісся.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Чорнобильській АЕС розберуть старий саркофаг.

Крім того, мешканець Черкаської області розповів свої спогади про ліквідацію аварії на ЧАЕС.