Чоловіку, який збив хлопчика на пішоході, повідомили про підозру

У Києві водій збив хлопчика на велосипеді. Фото: Київська міська прокуратура

Сьогодні, 12 червня, стали відомі нові подробиці ДТП, яка сталась у Києві 11 червня. Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, під час якої водій легковика збив дитину на велосипеді. Чоловіку повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Водій збив дитину на велосипеді

За даними слідства, водій автівки "Део Нексія" значно перевищив швидкість та їхав по правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспортного засобу.

"При наближенні до регульованого пішохідного переходу водій проігнорував червоний сигнал світлофору, який забороняв рух в його напрямку. В результаті автомобіль підозрюваного скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав проїзну частину дороги на велосипеді в безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу", — заявили в прокуратурі.

У Києві водій збив хлопчика на велосипеді. Фото: Київська міська прокуратура

Дитина в комі, винуватцю повідомили про підозру

Внаслідок ДТП дитина зазнала численних тілесних ушкоджень, хлопчика забрали до лікарні. Станом на зараз дитина перебуває в комі.

Зазначається, що водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині біля Броварів сталася смертельна ДТП на трасі "Київ – Чернігів". Автомобіль наїхав на члена ДФТГ, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Очевидці події розповідають, що загиблого сильно понівечило. Зазначаться, що за кермом автомобіля перебувала пані старший лейтенант поліції, яка була в цей час поза службою. Вона негайно зателефонувала на екстрену службу "швидкої допомоги" і повідомила керівництво про інцидент.