Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Мужчине, сбившему мальчика на пешеходе, сообщили о подозрении arrow

Мужчине, сбившему мальчика на пешеходе, сообщили о подозрении

12 июня 2023 14:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Мужчине, сбившему мальчика на пешеходе, сообщили о подозрении
В Киеве водитель сбил мальчика на велосипеде. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 12 июня, стали известны новые подробности ДТП, которое произошло в Киеве 11 июня. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, во время которого водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Водитель сбил ребенка на велосипеде

По данным следствия, водитель автомобиля "Део Нексия" значительно превысил скорость и ехал по правой полосе проезжей части, предназначенной для движения общественного транспортного средства.

"При приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель проигнорировал красный сигнал светофора, запрещавший движение в его направлении. В результате автомобиль подозреваемого совершил наезд на малолетнего парня, переезжавшего проезжую часть дороги на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода", — сказали в прокуратуре. 

В Киеве водитель сбил мальчика на велосипеде. Фото: Киевская городская прокуратура

Ребенок в коме, виновнику сообщили о подозрении

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.

Отмечается, что водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев - Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТГ, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Очевидцы происшествия рассказывают, что погибшего сильно изуродовало. Отметятся, что за рулем автомобиля находилась госпожа старший лейтенант полиции, которая была в это время вне службы. Она немедленно позвонила по телефону на экстренную службу "скорой помощи" и сообщила руководство об инциденте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас