Мужчине, сбившему мальчика на пешеходе, сообщили о подозрении

В Киеве водитель сбил мальчика на велосипеде. Фото: Киевская городская прокуратура

Сегодня, 12 июня, стали известны новые подробности ДТП, которое произошло в Киеве 11 июня. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, во время которого водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Водитель сбил ребенка на велосипеде

По данным следствия, водитель автомобиля "Део Нексия" значительно превысил скорость и ехал по правой полосе проезжей части, предназначенной для движения общественного транспортного средства.

"При приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель проигнорировал красный сигнал светофора, запрещавший движение в его направлении. В результате автомобиль подозреваемого совершил наезд на малолетнего парня, переезжавшего проезжую часть дороги на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода", — сказали в прокуратуре.

В Киеве водитель сбил мальчика на велосипеде. Фото: Киевская городская прокуратура

Ребенок в коме, виновнику сообщили о подозрении

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.

Отмечается, что водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев - Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТГ, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Очевидцы происшествия рассказывают, что погибшего сильно изуродовало. Отметятся, что за рулем автомобиля находилась госпожа старший лейтенант полиции, которая была в это время вне службы. Она немедленно позвонила по телефону на экстренную службу "скорой помощи" и сообщила руководство об инциденте.