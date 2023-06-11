У Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході

Наслідки ДТП у Києві 11 червня. Фото: скріншот з відео

У неділю, 11 червня, у Києві трапилась ДТП. Водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.

Про це повідомляє поліція Києва.

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ДТП у Києві

У поліції розповіли, що 11 червня близько 13:25 години, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілою дитиною на проспекті Визволителів. Як з'ясувалось, подія трапилась у Дніпровському районі Києва. На місці вже працюють лікарі, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Попередньо відомо, що водій автомобіля "Део Нексія" скоїв наїзд на малолітню дитину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді.

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Нагадаємо, увечері 9 червня у Києві сталася масштабна ДТП на вулиці Лесі Українки з постраждалими. Попередньо встановлено, що керманич легковика "БМВ" не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп.