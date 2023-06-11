Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході arrow

У Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході

11 червня 2023 17:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході
Наслідки ДТП у Києві 11 червня. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 11 червня, у Києві трапилась ДТП. Водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

ДТП у Києві

У поліції розповіли, що 11 червня близько 13:25 години, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілою дитиною на проспекті Визволителів. Як з'ясувалось, подія трапилась у Дніпровському районі Києва. На місці вже працюють лікарі, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Попередньо відомо, що водій автомобіля "Део Нексія" скоїв наїзд на малолітню дитину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді. 

Увага, відео нижче містить чутливий контент 18+

Нагадаємо, увечері 9 червня у Києві сталася масштабна ДТП на вулиці Лесі Українки з постраждалими. Попередньо встановлено, що керманич легковика "БМВ" не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB