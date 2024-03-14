Автобуси, передані в рамках гуманітарної допомоги Києву. Фото: google.com

Від початку повномасштабного вторгнення Київ отримав більше 100 автобусів в рамках гуманітарної допомоги від західних партнерів. Близько 30% з них не виведено на рейси.

Чому так відбувається Новини.LIVE пояснив транспортний експерт, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

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Чому гуманітарні автобуси не виведені на рейси

Більшість автобусів, переданих в якості гуманітарної допомоги, дійсно використовуються. Однак близько 30 з них стоять на стоянках. Це відбувається з кількох причин.

"Деякі стоять з причини або відсутності запчастин, або — більшість — через дефіцит кадрів. Тому що в Києві недостатньо водіїв. В умовах того, що є мобілізація, багато хто пішов в ЗСУ. Ну, і плюс умови праці і оплата праці не стимулюють людей йти на ці позиції", — повідомив Олександр Гречко.

Тим часом нові автобуси продовжують прибувати. Приміром компанія Deutsche Bahn передала Києву ще 22 автобуси на прохання влади міста. Однак є ризик, що більшість з них стоятимуть без діла.

"У Києві і до повномасштабного вторгнення не було дефіциту автобусів. У Києві є, наприклад, дефіцит тролейбусів, а от автобусів — немає. Ті автобуси новіші МАЗ, які місто раніше закуповувало і має, вони стоять, а гуманітарні автобуси більш старіші місто випускає", — пояснив транспортний експерт.

Тобто наразі як частина гуманітарних автобусів, так і десятки нових МАЗів стоять на стоянках, не виходячи на маршрути, через нестачу водіїв.

Нагадаємо, в Одесі автобуси, подаровані Регенсбургом, також не виходять на рейси, адже їх не можна використовувати в комерційних цілях.

Тим часом на придбання шкільних автобусів у 2023 році місцеві бюджети України витратили 971,6 млн грн.