Гуманітарні автобуси на простої. Фото: Пасажири Києва / Telegram

У Києві розгорнулася неприємна ситуація з гуманітарними автобусами, які, замість того аби вирішуючи проблеми місцевого транспорту, бездіють та піддаються руйнуванню. Влада пояснює все відсутність водіїв.

Про це повідомляє Telegram-канал Пасажири Києва.

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Згідно з повідомленням спільноти "Пасажири Києва" в Telegram, автобуси Volvo та Lahti Scala, отримані Києвом, давно стоять без діла, без відомих причин. Це створює додаткові проблеми для місцевих мешканців та посилює критику щодо ефективності управління міським транспортом.

Представники міської влади посилаються на відсутність водіїв. Однак це пояснення не переконує громадськість, адже, як вважають активісти, водії могли б бути перепідготовлені для роботи з новим транспортом.

Нагадаємо, що інтенсивна мобілізація у Києві призвела до тотальної нестачі працівників у комунальному підприємстві "Київпастранс". Через пів року система громадського транспорту може зруйнуватись через деградацію енергетичної інфраструктури, необхідної для функціонування тролейбусів та трамваїв.

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