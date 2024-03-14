Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Почему гуманитарные автобусы не выходят на рейсы, — объяснили в ОО "Пассажиры Киева" arrow

Почему гуманитарные автобусы не выходят на рейсы, — объяснили в ОО "Пассажиры Киева"

14 марта 2024 15:15
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Почему гуманитарные автобусы не выходят на рейсы, — объяснили в ОО "Пассажиры Киева"
Автобусы переданы в рамках гуманитарной помощи Киеву. Фото: google.com
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

С самого начала полномасштабного вторжения Киев получил более 100 автобусов в рамках гуманитарной помощи от западных партнеров. Около 30% из них не выведены на рейсы.

Почему так происходит Новини.LIVE объяснил транспортный эксперт, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Читайте также:

Почему гуманитарные автобусы не выведены на рейсы

Большинство автобусов, переданных в качестве гуманитарной помощи, действительно используются. Однако около 30 из них стоят на стоянках. Это происходит по нескольким причинам.

"Некоторые стоят по причине или отсутствию запчастей, или — большинство — из-за дефицита кадров. Потому что в Киеве недостаточно водителей. В условиях того, что есть мобилизация, многие ушли в ВСУ. Ну, и плюс условия труда и оплата труда не стимулируют людей идти на эти позиции", — сообщил Александр Гречко.

Тем временем новые автобусы продолжают прибывать. К примеру, компания Deutsche Bahn передала Киеву еще 22 автобуса по просьбе властей города. Однако есть риск, что большинство из них будут стоять без дела.

"В Киеве и до полномасштабного вторжения не было дефицита автобусов. В Киеве есть, например, дефицит троллейбусов, а вот автобусов — нет. Те автобусы, новее, МАЗ, которые город раньше закупал и имеет, они стоят, а гуманитарные автобусы более старые город выпускает", — объяснил транспортный эксперт.

То есть сейчас как часть гуманитарных автобусов, так и десятки новых МАЗов стоят на стоянках, не выходя на маршруты, из-за нехватки водителей.

Напомним, в Одессе автобусы, подаренные Регенсбургом, тоже не выходят на рейсы, ведь их нельзя использовать в коммерческих целях.

Между тем, на приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн.

Киев
транспорт
гуманитарная помощь
маршрутки
автобусы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше