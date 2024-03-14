Почему гуманитарные автобусы не выходят на рейсы, — объяснили в ОО "Пассажиры Киева"

Автобусы переданы в рамках гуманитарной помощи Киеву. Фото: google.com

С самого начала полномасштабного вторжения Киев получил более 100 автобусов в рамках гуманитарной помощи от западных партнеров. Около 30% из них не выведены на рейсы.

Почему так происходит Новини.LIVE объяснил транспортный эксперт, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

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Почему гуманитарные автобусы не выведены на рейсы

Большинство автобусов, переданных в качестве гуманитарной помощи, действительно используются. Однако около 30 из них стоят на стоянках. Это происходит по нескольким причинам.

"Некоторые стоят по причине или отсутствию запчастей, или — большинство — из-за дефицита кадров. Потому что в Киеве недостаточно водителей. В условиях того, что есть мобилизация, многие ушли в ВСУ. Ну, и плюс условия труда и оплата труда не стимулируют людей идти на эти позиции", — сообщил Александр Гречко.

Тем временем новые автобусы продолжают прибывать. К примеру, компания Deutsche Bahn передала Киеву еще 22 автобуса по просьбе властей города. Однако есть риск, что большинство из них будут стоять без дела.

"В Киеве и до полномасштабного вторжения не было дефицита автобусов. В Киеве есть, например, дефицит троллейбусов, а вот автобусов — нет. Те автобусы, новее, МАЗ, которые город раньше закупал и имеет, они стоят, а гуманитарные автобусы более старые город выпускает", — объяснил транспортный эксперт.

То есть сейчас как часть гуманитарных автобусов, так и десятки новых МАЗов стоят на стоянках, не выходя на маршруты, из-за нехватки водителей.

Напомним, в Одессе автобусы, подаренные Регенсбургом, тоже не выходят на рейсы, ведь их нельзя использовать в коммерческих целях.

Между тем, на приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн.