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Чому не можна заборонити роботу ресторанів у комендантську годину: коментар поліції

8 жовтня 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чому не можна заборонити роботу ресторанів у комендантську годину: коментар поліції
Робота ресторанів в комендантську годину. Фото: ubr.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Поточне законодавство не передбачає штрафів за порушення встановленої комендантської години. Відповідно, поліція не має повноважень припиняти діяльність ресторанів та кафе, які його порушують.

Про це повідомив голова київської поліції Дмитро Шумейко в ефірі телемарафону.

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Робота ресторанів в комендантську годину

Шумейко відзначив діяльність ресторану "Бохо" у Києві, який нещодавно став об'єктом громадської уваги через роботу в години, коли діє комендантська година.

Він пояснив, що поліція не має законних підстав для форсованого закриття або входження до приватних установ. При цьому він зазначив, що розв'язання цього питання передбачає втручання державних органів.

"З травня 2022 року у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, який регулює покарання за порушення комендантської години, але він досі не був прийнятий, і, отже, відповідальності не встановлено", — заявив він.

Комендантська година у Києві

Щодо комендантської години в столиці, вона діє з півночі до 05:00 ранку, проте факти її порушення, як і раніше, фіксуються. У соціальних мережах періодично з'являються відеозаписи та повідомлення про переміщення людей містом та діяльність закладів у години обмежень.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення в Україні діє комендантська година. Відповідно, обмеження поширюються на роботу закладів харчування. Однак цього правила дотримуються не всі ресторани столиці.

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