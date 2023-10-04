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"Уставшие от войны": как столичный ресторан работал в комендантский час

4 октября 2023 15:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Уставшие от войны": как столичный ресторан работал в комендантский час
Посетители ресторанов в столице. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения в Украине действует комендантский час. Соответственно, ограничения распространяются на работу заведений питания. Однако этого правила соблюдают не все рестораны столицы.

О ресторане, который продолжает работать в комендантский час, рассказали журналисты УП.

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"Уставшие от войны"

Следовательно, речь идет об элитном ресторане в центре Киева "Boho". Вопреки запретам и ограничениям, он уже много месяцев продолжает свою работу.

По информации правоохранительных органов, в заведении отдыхают "уставшие от войны".

Журналисты УП приехали по адресу, где находится ресторан и у входа обнаружили десяток человек у входа, которые хотели войти в заведение в комендантский час. Несмотря на то, что главная дверь была закрыта, была слышна громкая музыка внутри. "Отдыхающих" пропускали через боковой вход.

Находившиеся неподалеку правоохранители отказались по просьбе журналиста подойти и проверить клуб.

"Он делает раскол в стране. Потому что когда люди нарушают комендантский час и поют в этот момент украинские песни, они не делают ничего плохого. Они также живут с Украиной, но они устали от этого. Отдохнуть, спеть украинские песни и поехать домой спать", — сказал один из посетителей при входе в ресторан.

Администратора привлекли к ответственности

По словам журналиста, несмотря на несколько вызовов в полицию, правоохранители отказались приехать и задокументировать работу заведения. Около 05:00 из заведения начали выходить "отдыхающие", создав большие пробки на улице.

Однако на следующий день столичные правоохранители привлекли к ответственности администратора заведения. Санкция статьи предусматривает от 6 800 до 13 600 гривен штрафа.

Напомним, с начала войны в городах Украины был введен комендантский час. По словам министра внутренних дел, он необходим для поддержания порядка и понижения уровня преступности.

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