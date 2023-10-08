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Почему нельзя запретить работу ресторанов в комендантский час: комментарий полиции

8 октября 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Почему нельзя запретить работу ресторанов в комендантский час: комментарий полиции
Работа ресторанов в комендантский час. Фото: ubr.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Текущее законодательство не предусматривает штрафов за нарушение установленного комендантского часа. Соответственно, полиция не имеет полномочий прекращать деятельность ресторанов и кафе, нарушающих его.

Об этом сообщил глава киевской полиции Дмитрий Шумейко в эфире телемарафона.

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Шумейко отметил деятельность ресторана "Бохо" в Киеве, который недавно стал объектом общественного внимания из-за работы в часы, когда действует комендантский час.

Он объяснил, что полиция не обладает законными основаниями для форсированного закрытия или вхождения в частные учреждения. При этом он указал, что решение этого вопроса подразумевает вмешательство государственных органов. 

"С мая 2022 года в Верховной Раде находится законопроект, регулирующий наказания за нарушение комендантского часа, но он до сих пор не был принят, и, следовательно, ответственность не установлена", — заявил он.

Комендантский час в Киеве

Что касается комендантского часа в столице, он действует с полуночи до 05:00 утра, тем не менее, факты его нарушения по-прежнему фиксируются. В социальных сетях периодически появляются видеозаписи и сообщения о перемещении людей по городу и деятельности заведений в часы ограничений.

Напомним, что в условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения в Украине действует комендантский час. Соответственно, ограничения распространяются на работу заведений питания. Однако этого правила соблюдают не все рестораны столицы.

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