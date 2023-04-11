Чому рф не вдалося захопити Київ: генерал Павлюк назвав дві вирішальні перемоги України

Олександр Павлюк під час боїв за Київ очолював Київську ОДА. Фото: armyinform.com.ua

Під час окупації Київщини російські війська захопили Гостомель і зробили з нього базу для наступу на Київ. Однак перемоги України у боях за села Мощун та Макарів стали переламними моментами у протистоянні за Київ.

Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Критичний момент у обороні Києва

"Коли окупанти захопили Гостомель, вони перетворили його на базу для подальшого наступу на столицю. Після того, як туди дісталися підрозділи 35-ої загальновійськової армії рф, бойова техніка агресора залишилась без палива, розтягнута на дистанції до 60 км. Сили опору України розпочали знищувати колони з паливозаправниками та не допустили їх до військ, які були готові оточити Київ. Ворожі війська розпочали бойові дії з захоплення міста Ірпінь. Битва за Ірпінь тривала місяць та виявилася переломною в битві за Київ", — розповів Павлюк.

Він зазначив, що найкритичнішим моментом операції з оборони Києва були бойові дії у селищі Мощун. Сили оборони дали відсіч окупантам та не дозволили переправитись через річку Ірпінь і дійти до столиці по найменшій відстані аж до площі Шевченка.

Іншим поворотним моментом, за словами Павлюка, стало знищення бронетехніки ворога та великої кількості піхоти під Макаровим.

"Внаслідок знищення ворожої бронетехніки та значної частини піхоти під Макаровим, яка намагалася просунутися до Ірпеня, окупанти втратили половину своїх військ. Перемога під Макаровим та Мощуном лягла в основу поразки противника – і штурм Києва провалився", — зазначив він.

Як зауважив генерал Павлюк, на Київщині початком російської оборони і українського наступу можна назвати другу половину березня.

"Тоді на Поліському напрямку окремі підрозділи окупантів перейшли до оборони. В подальшому ворог масово почав переходити до оборони на зайнятих рубежах, продовжуючи завдавати повітряних та ракетних ударів по наших населених пунктах. Після успішного відбиття ворожої навали на столицю українські військові почали звільняти міста та села області. І вже 2 квітня Міністерство оборони України повідомило про звільнення Київщини від російських окупантів", — сказав він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що звільнення Мощуна було одним із найважливіших кроків у боротьбі за Київщину. Цей район був ключовим для забезпечення безпеки столиці та всієї країни. Завдяки подвигу захисників вдалося тримати оборону на цьому напрямку, що суттєво вплинуло на результат бойових дій у регіоні.