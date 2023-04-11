Почему рф не удалось захватить Киев: генерал Павлюк назвал две решающие победы Украины

Александр Павлюк во время боев за Киев возглавлял Киевскую ОГА. Фото: armyinform.com.ua

Во время оккупации Киевской области российские войска захватили Гостомель и сделали из него базу для наступления на Киев. Однако победы Украины в боях за села Мощун и Макаров стали переломными моментами в противостоянии за Киев.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в интервью "РБК-Украина".

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Критический момент в обороне Киева

"Когда оккупанты захватили Гостомель, они превратили его в базу для дальнейшего наступления на столицу. После того, как туда добрались подразделения 35-й общевойсковой армии рф, боевая техника агрессора осталась без топлива, растянутая на дистанции до 60 км. Силы сопротивления Украины начали уничтожать колонны с топливозаправщиками и не допустили их в войска, которые были готовы окружить Киев. Вражеские войска начали боевые действия по захвату города Ирпень. Битва за Ирпень длилась месяц и оказалась переломной в битве за Киев", — рассказал Павлюк.

Он отметил, что самым критическим моментом операции по обороне Киева были боевые действия в поселке Мощун. Силы обороны дали отпор оккупантам и не разрешили переправиться через реку Ирпень и дойти до столицы по малейшему расстоянию до площади Шевченко.

Другим поворотным моментом, по словам Павлюка, явилось уничтожение бронетехники врага и большого количества пехоты под Макаровым.

"В результате уничтожения вражеской бронетехники и значительной части пехоты под Макаровым, пытавшейся продвинуться к Ирпеню, кафиры потеряли половину своих войск. Победа под Макаровым и Мощуном легла в основу поражения противника — и штурм Киева провалился", — отметил он.

Как отметил генерал Павлюк, в Киевской области началом российской обороны и украинского наступления можно назвать вторую половину марта.

"Тогда на Полесском направлении отдельные подразделения оккупантов перешли к обороне. В дальнейшем враг массово начал переходить к обороне на занятых рубежах, продолжая наносить воздушные и ракетные удары по нашим населенным пунктам. После успешного отражения вражеского нашествия на столицу украинские военные начали освобождать города и села области. И уже 2 апреля Министерство обороны Украины сообщило об освобождении Киевщины от российских оккупантов", — сказал он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что освобождение Мощуна было одним из важнейших шагов в борьбе за Киевщину. Этот район был ключевым для обеспечения безопасности столицы и всей страны. Благодаря подвигу защитников удалось держать оборону на этом направлении, что оказало существенное влияние на результат боевых действий в регионе.