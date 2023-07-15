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Чому в Києві не можуть побудувати нові укриття, як у Харкові: відповідь Кличка

15 липня 2023 06:15
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Чому в Києві не можуть побудувати нові укриття, як у Харкові: відповідь Кличка
Віталій Кличко під час перевірки укриття. Фото: Офіційний портал Києва
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Зупинки-укриття вже встановлені та функціонують в Харкові та Миколаєві. У Києві ж досі немає альтернативи підвалам та метро. 

Чому — розповів у інтерв'ю LB.ua міський голова столиці Віталій Кличко. 

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Чому в Києві немає зупинок-укриттів

В інтерв'ю для BBC ще в листопаді Віталій Кличко назвав зупинки-укриття, які будувались на той час у Харкові, тимчасовою історією, яка не захищає повноцінно. 

Однак подібні конструкції ефективно захищають людей від обстрілів в тому ж Ізраїлі. То чому Київ за півтора року війни досі їх не встановив? Усе тому, що досі відсутні державні будівельні норми.

"ДБН немає. Навіть тимчасове укриття, яке ми зараз готові закупити, бетонне укриття, яке вже поставили, повинно мати чітко визначені міністерствами ДБН. Щоб, не дай боже, якщо воно не витримало удар, не було питань, а чому ви встановили укриття, яке насправді не захистило людей", — пояснив Віталій Кличко. 

Однак міському голові Харкова Терехову це не завадило встановити такі тимчасові бункери для захисту людей. Та Віталій Кличко вважає, що це було "для галочки". 

"Не можна поставити сарайчик, назвати укриттям. Потім люди, не дай бог, загинуть і будуть питання: чому?" — каже мер столиці. 

Нагадаємо, Новини.LIVE провели власне розслідування, щоб дізнатись, що не так зі столичними укриттями

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