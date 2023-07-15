Почему в Киеве не могут построить новые укрытия, как в Харькове: ответ Кличка

Виталий Кличко во время проверки укрытия. Фото: Официальный портал Киева

Остановки-укрытия уже установлены и работают в Харькове и Николаеве. В Киеве же до сих пор нет альтернативы подвалам и метро.

Почему — рассказал в интервью LB.ua городской голова столицы Виталий Кличко.

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В интервью для BBC еще в ноябре Виталий Кличко назвал строящиеся в то время в Харькове остановки-укрытия временной историей, которая не защищает полноценно.

Однако подобные конструкции эффективно защищают людей от обстрелов в том же Израиле. Почему Киев за полтора года войны до сих пор их не установил? Все потому, что еще отсутствуют государственные строительные нормы.

"ДБН нет. Даже временное укрытие, которое мы сейчас готовы закупить, уже установленное бетонное укрытие должно иметь четко определенные министерствами ДБН. Чтобы, не дай бог, если оно не выдержало удар, не было вопросов, а почему вы установили укрытие, которое действительно не защитило людей", — пояснил Виталий Кличко.

Однако мэру Харькова Терехову это не помешало установить такие временные бункеры для защиты людей. Но Виталий Кличко считает, что это было "для галочки".

"Нельзя поставить сарайчик, назвать укрытием. Потом люди, не дай бог, погибнут и будут вопросы: почему?" — говорит мэр столицы.

Напомним, Новини.LIVE провели собственное расследование, чтобы узнать, что не так со столичными укрытиями.