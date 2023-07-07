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Що не так з укриттями Києва: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

7 липня 2023 16:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Що не так з укриттями Києва: ексклюзивний ефір Новини.LIVE
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Минуло більше місяця відтоді, як внаслідок російської атаки біля одного зі столичних укриттів загинули люди. За цей час у КМДА звільнили деяких голів очільників районів, а прокуратура звинувачує у трагедії охоронця медзакладу.

Хто ж у винен у загибелі людей біля укриття у Києві — дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Трагедія біля укриття сталася ще 1 червня. Того ж дня  уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Там заявили, що вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Однак під час перевірки деякі бомбосховища виявилися взагалі непридатними для використання. 

 

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

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