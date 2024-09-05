Повітряна тривога Київ — експерт пояснив, чому в столиці збільшився час сирени

Люди в метро під час повітряної тривоги. Фото: instagram.com/libkos

Останнім часом Росія не ставить собі за мету влучити в потрібний об'єкт у Києві чи області, а хоче виснажити українські протиповітряну оборону. Саме з цим пов'язане збільшення часу повітряної тривоги в місті.

Про це повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі телемарафону.

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"Ворог розуміє, що в будь-який момент БпЛА, який залетів на територію Київщини та намагається дістатися до міста, в будь-якому разі завдасть шкоди цивільному населенню. Або шляхом влучань, або шляхом уламків, які падатимуть на будинки чи іншу інфраструктуру. І на це розраховує він, тому він і використовує велику кількість засобів ураження, запускаючи їх поетапно. Для того, щоб виснажувати засоби ППО", — пояснив експерт.

Також він додав, що окрім виснаження ППО через зменшення кількості снарядів до неї, окупанти ще й сподіваються на фізичну втому мобільних розрахунків. За словами Храпчисньського, тривоги, які лунають по кілька годин, дійсно дуже виснажують військових, які перехоплюють ворожі цілі.

"Це насправді виснажує. Оскільки треба не забувати, що більшість мобільних груп використовують людський фактор для перехоплення. Зрозуміло, що є виявлення, розуміння, де об'єкт знаходиться. Однак знищення деяких засобів на кшталт "шахедів" відбувається шляхом особового складу, який стоїть за стрілецькою зброєю і намагається збити ці дрони", — додав експерт.

Також він наголосив, що зараз мета Росії — "закидати" Україну великою кількістю засобів ураження для того, щоб виснажити сили ППО. А через деякий час завдати повторного удару крилатими чи балістичними ракетами.