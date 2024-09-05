Воздушная тревога Киев — эксперт объяснил, почему в столице увеличилось время сирены

Люди в метро во время воздушной тревоги. Фото: instagram.com/libkos

В последнее время Россия не ставит своей целью попасть в нужный объект в Киеве или области, а хочет истощить украинскую противовоздушную оборону. Именно с этим связано увеличение времени воздушной тревоги в городе.

Об этом сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

Читайте также:

Увеличение воздушной тревоги в Киеве

"Враг понимает, что в любой момент БпЛА, который залетел на территорию Киевщины и пытается добраться до города, в любом случае нанесет вред гражданскому населению. Или путем попаданий, или путем обломков, которые будут падать на дома или другую инфраструктуру. И на это рассчитывает он, поэтому он и использует большое количество средств поражения, запуская их поэтапно. Для того чтобы истощать средства ПВО", — пояснил эксперт.

Также он добавил, что кроме истощения ПВО из-за уменьшения количества снарядов к ней, оккупанты еще и надеются на физическую усталость мобильных расчетов. По словам Храпчисньского, тревоги, которые раздаются по несколько часов, действительно очень истощают военных, перехватывающих вражеские цели.

"Это на самом деле истощает. Поскольку надо не забывать, что большинство мобильных групп используют человеческий фактор для перехвата. Понятно, что есть обнаружение, понимание, где объект находится. Однако уничтожение некоторых средств вроде "шахедов" происходит путем личного состава, который стоит за стрелковым оружием и пытается сбить эти дроны", — добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что сейчас цель России — "забросать" Украину большим количеством средств поражения для того, чтобы истощить силы ПВО. А через некоторое время нанести повторный удар крылатыми или баллистическими ракетами.