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У Києві повітряна тривога тривала понад дев'ять годин — в метро утворились величезні черги

5 вересня 2024 09:55
Катерина Османська - Редактор
Затори у Києві 5 вересня — після повітряної тривоги люди стоять у чергах до метро
Черги у Київському метро. Фото: t.me/kyivtv
Катерина Османська - Редактор

У Києві цієї ночі повітряна тривога лунала близько дев'ять годин. Через це в столиці утворилися великі затори та черги до транспорту, а в метро ускладнений рух.

Про це повідомляють місцеві пабліки та Київська міська державна адміністрація (КМДА)

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Зазначається, що після повітряної тривоги в метро в Києві ускладнений рух. У місцевих Telegram-калах поширюють відео із кілометровими чергами. 

 

Водночас відомо, що на метро "Позняки" люди стоять навіть на сходах і не можуть спуститися на перон. 

Також черги є на "Лісовій", щоб доїхати на правий берег. 

Крім того, затори у Києві також спостерігаються на дорогах. 

Водночас у КМДА розповіли, що на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають: 

  • "червона" лінія — 9-10 хвилин;
  • "синя" лінія — 10 хвилин;
  • "зелена" лінія — 10 хвилин.

"Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години", — додали у відомстві. 

затори у Києві 5 вересня
Скриншот допису КМДА

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