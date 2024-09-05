Затори у Києві 5 вересня — після повітряної тривоги люди стоять у чергах до метро

Черги у Київському метро. Фото: t.me/kyivtv

У Києві цієї ночі повітряна тривога лунала близько дев'ять годин. Через це в столиці утворилися великі затори та черги до транспорту, а в метро ускладнений рух.

Про це повідомляють місцеві пабліки та Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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Зазначається, що після повітряної тривоги в метро в Києві ускладнений рух. У місцевих Telegram-калах поширюють відео із кілометровими чергами.

Водночас відомо, що на метро "Позняки" люди стоять навіть на сходах і не можуть спуститися на перон.

Також черги є на "Лісовій", щоб доїхати на правий берег.

Крім того, затори у Києві також спостерігаються на дорогах.

Водночас у КМДА розповіли, що на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

"червона" лінія — 9-10 хвилин;

"синя" лінія — 10 хвилин;

"зелена" лінія — 10 хвилин.

"Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години", — додали у відомстві.