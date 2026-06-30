Чорнобильська зона у вогні: в ДСНС пояснили чому важко загасити

Рятувальники гасять пожежу в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС Києва

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Через спеку понад +50 °C та сильні пориви вітру ліквідація лісової пожежі в Чорнобильській зоні наразі відбувається у вкрай складних умовах. Співробітники ДСНС змушені прорубувати під'їзди для техніки та створювати мінералізовані смуги вручну, при цьому фахівці-радіологи фіксують, що вогонь поки не дістався ділянок із підвищеним радіаційним фоном.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно повідомила керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

У Чорнобильській зоні вирує масштабна пожежа у спеку

У зоні відчуження триває боротьба зі займанням. Швидкість поширення вогню суттєво збільшують погодні умови та складний рельєф місцевості. Головне управління ДСНС у Київській області залучило до моніторингу та ліквідації не лише пожежні бригади, а й науковців та радіологів, які цілодобово стежать за безпековими показниками.

Як повідомила керівниця пресслужби обласного відомства Вікторія Рубан в ефірі Ранок.LIVE, ситуація перебуває під постійним наглядом.

"Там працюють разом з нашими рятувальниками, працюють фахівці-радіологи, фахівці різних галузей, тому вся ситуация моніториться, і там, де є рівень підвищеної радіації, на даний момент саме там загорань немає", — констатувала вона.

Пожежники прокладають шлях для гасіння. Фото: ДСНС Київщини

Великою перешкодою для вогнеборців стала неможливість під'їзду пожежних автомобілів до епіцентрів горіння. Рятувальникам доводиться власними силами прорубувати хащі, щоб заблокувати рух полум'я.

"На даний момент ускладнює пожежу, по-перше, це сильні пориви вітру, а по-друге, те, що я сказала, деякі місця важко доступні саме для пожежної техніки, і завдяки ще швидкому розповсюдженню вогню рятувальникам доводиться самочути, прокладати дороги, прокладати спеціальні міні-реалізовані слуги для того, щоб не допустити розповсюдження вогню", — сказала Вікторія Рубан.

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС Київщини.

Окрім вітру, випробуванням для особового складу стала аномальна температура в епіцентрі подій.

"Гасіння лісових пожеж ми ніколи не прогнозуємо, тому що дуже багато залежить від природних факторів, від швидкості розповсюдження вогню, від вітру. Єдине, що дуже велика спека, рятувальникам доводиться працювати там +50°C і вище, але на всіх дільницях рятувальники працюють", — підсумувала Вікторія Рубан.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, масштабна лісова пожежа, що спалахнула 25 червня у Чорнобильській зоні відчуження, продовжує стрімко поширюватися: площа займання вже перевищила 1000 гектарів. Ситуація значно ускладнюється погодними умовами.

Погіршення якості повітря та зниження видимості фіксують не лише у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах, а й у Києві. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у складних умовах, а мешканцям постраждалих регіонів рекомендують обмежити перебування на вулиці.