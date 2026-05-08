У Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа: палає 1110 га

Пожежа у Зоні відчуження. Фото: ДСНС

У Чорнобильській зоні відчуження спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив вже понад 1000 гектарів. Ситуація ще й ускладнюється сухою погодою та сильним вітром.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні

Рятувальники розповіли, що вогонь стрімко поширюється територією через сильні пориви вітру. Полум'я охолоплює нові квартали лісового масиву. Наразі горить вже понад 1100 га.

Ситуація також ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. За даними ДСНС, це суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

"До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню", — наголосили у службі з надзвичайних ситуацій.

