Головна Київ У Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа: палає 1110 га

У Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа: палає 1110 га

Дата публікації: 8 травня 2026 09:23
У Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа: палає 1110 га
Пожежа у Зоні відчуження. Фото: ДСНС

У Чорнобильській зоні відчуження спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив вже понад 1000 гектарів. Ситуація ще й ускладнюється сухою погодою та  сильним вітром.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні

Рятувальники розповіли, що вогонь стрімко поширюється територією через сильні пориви вітру. Полум'я охолоплює нові квартали лісового масиву. Наразі горить вже понад 1100 га

Ситуація також ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. За даними ДСНС, це суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Лісова пожежа в Чорнобильській зоні 8 травня
Рятувальники піл час пожежі в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС
У Чорнобильській зоні пожежа 8 травня
Сильний дим внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС
У Чорнобильській зоні горить 1100 га лісу
Рятувальник на пожежі. Фото: ДСНС
Пожежа у Чорнобильській зоні
Лісова пожежа в Зоні відчуження. Фото: ДСНС
Пожежа у Чорнобилі 8 травня
Рятувальники гасять пожежу у Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

"До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню", — наголосили у службі з надзвичайних ситуацій. 

Як писали Новини.LIVE, 7 травня на Київщині через аномальну спеку сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 70 га лісової підстилки та 30 га відкритої території поблизу села Тарасівщина.

Також ми писали, що у Чорнобильському заповіднику помітили оленя серед повалених дерев. За словами працівників, дикі тварини в природі не зупиняються перед перешкодами, а пристосовуються до нових умов. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
