У Києві дрони влетіли у вікна квартир будинків і не вибухнули

Чудом не розірвалися — "Шахеди" влетіли у дві квартири в Києві
У Києві вибухотехніки поліції вилучили два нерозірвані дрони-камікадзе, що влучили у багатоквартирні будинки під час атаки 22 жовтня. Один із безпілотників впав у квартиру в Деснянському районі, інший — на балкон житлового будинку в Оболонському. Обидва апарати не здетонували.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.
У Києві частини дронів влетіли в квартири житлових будинків
Як повідомили у поліції столиці, після прибуття на місце події вибухотехніки ретельно обстежили приміщення, вилучили вибухові частини дронів і перевели їх у безпечний стан.
Згодом уламки були поміщені у спеціальні вибухозахисні контейнери та відправлені на полігон для подальшого контрольованого знищення.
Нагадаємо, Росія запустила 130 дронів в ніч проти 23 жовтня по Україні. За останніми даними в Києві внаслідок атаки до медиків звернулося восьмеро постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!