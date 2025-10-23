У Києві дрони влетіли у вікна квартир будинків і не вибухнули

Криміналіст на місці поліції. Фото: Поліція Києва

У Києві вибухотехніки поліції вилучили два нерозірвані дрони-камікадзе, що влучили у багатоквартирні будинки під час атаки 22 жовтня. Один із безпілотників впав у квартиру в Деснянському районі, інший — на балкон житлового будинку в Оболонському. Обидва апарати не здетонували.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.

Як повідомили у поліції столиці, після прибуття на місце події вибухотехніки ретельно обстежили приміщення, вилучили вибухові частини дронів і перевели їх у безпечний стан.

Уламки дрона. Фото: Національна поліція України

Вибите скло у вікнах. Фото: Національна поліція України

Деталі від дрона на балконі. Фото: Національна поліція України

Згодом уламки були поміщені у спеціальні вибухозахисні контейнери та відправлені на полігон для подальшого контрольованого знищення.

Наслідки зальоту частини дрона в квартиру. Фото: Національна поліція України

Запчастини дрона. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, Росія запустила 130 дронів в ніч проти 23 жовтня по Україні. За останніми даними в Києві внаслідок атаки до медиків звернулося восьмеро постраждалих.