Головна Київ Чудом не розірвалися — "Шахеди" влетіли у дві квартири в Києві

Чудом не розірвалися — "Шахеди" влетіли у дві квартири в Києві

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:34
Оновлено: 14:33
У Києві дрони влетіли у вікна квартир будинків і не вибухнули
Криміналіст на місці поліції. Фото: Поліція Києва

У Києві вибухотехніки поліції вилучили два нерозірвані дрони-камікадзе, що влучили у багатоквартирні будинки під час атаки 22 жовтня. Один із безпілотників впав у квартиру в Деснянському районі, інший — на балкон житлового будинку в Оболонському. Обидва апарати не здетонували.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.

Читайте також:

У Києві частини дронів влетіли в квартири житлових будинків

Як повідомили у поліції столиці, після прибуття на місце події вибухотехніки ретельно обстежили приміщення, вилучили вибухові частини дронів і перевели їх у безпечний стан.

Дрони Київ
Уламки дрона. Фото: Національна поліція України
Дрон влетів в квартиру
Вибите скло у вікнах. Фото: Національна поліція України
Дронова атака
Деталі від дрона на балконі. Фото: Національна поліція України

Згодом уламки були поміщені у спеціальні вибухозахисні контейнери та відправлені на полігон для подальшого контрольованого знищення.

Дрон в квартирі
Наслідки зальоту частини дрона в квартиру. Фото: Національна поліція України
В Києві дрон влетів в квартиру
Запчастини дрона. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, Росія запустила 130 дронів в ніч проти 23 жовтня по Україні. За останніми даними в Києві внаслідок атаки до медиків звернулося восьмеро  постраждалих

Київ поліція безпілотники дрони будинок
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
