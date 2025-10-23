Відео
Україна
У Києві зросла кількість постраждалих від дронової атаки

У Києві зросла кількість постраждалих від дронової атаки

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 07:50
Оновлено: 08:00
У Києві семеро постраждалих після нічної атаки 23 жовтня
Дівчина рятує песика в Києві. Фото: ДСНС Києва

У ніч на четвер, 23 жовтня, Київ зазнав чергової повітряної атаки. За новими даними, унаслідок ворожого обстрілу постраждали уже семеро людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Росія атакувала дронами Київ 23 жовтня

За інформацією міського голови столиці п’ятьох із них госпіталізували до медичних закладів, ще двоє перебувають на амбулаторному лікуванні.

Також раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.  На місці працюють екстрені служби, проводяться аварійно-рятувальні роботи та обстеження будівлі.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня, в Києві оголошували повітряну тривогу.

Тим часом у Києві та по області внаслідок атак на енергооб'єкти, 23 жовтня діятимуть графіки відключень електроенергії.

Київ війна обстріли дрони постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
