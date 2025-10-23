В Киеве дроны влетели в окна квартир домов и не взорвались

Чудом не разорвались — "Шахеды" влетели в две квартиры в Киеве
В Киеве взрывотехники полиции изъяли два неразорвавшихся дрона-камикадзе, попавших в многоквартирные дома во время атаки 22 октября. Один из беспилотников упал в квартиру в Деснянском районе, другой — на балкон жилого дома в Оболонском. Оба аппарата не сдетонировали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.
В Киеве части дронов влетели в квартиры жилых домов
Как сообщили в полиции столицы, по прибытии на место происшествия взрывотехники тщательно обследовали помещение, изъяли взрывчатые части дронов и перевели их в безопасное состояние.
Впоследствии обломки были помещены в специальные взрывозащитные контейнеры и отправлены на полигон для дальнейшего контролируемого уничтожения.
Напомним, Россия запустила 130 дронов в ночь на 23 октября по Украине. По последним данным, в Киеве в результате атаки к медикам обратилось восемь пострадавших.
