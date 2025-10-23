В Киеве дроны влетели в окна квартир домов и не взорвались

Криминалист на месте полиции. Фото: Полиция Киева

В Киеве взрывотехники полиции изъяли два неразорвавшихся дрона-камикадзе, попавших в многоквартирные дома во время атаки 22 октября. Один из беспилотников упал в квартиру в Деснянском районе, другой — на балкон жилого дома в Оболонском. Оба аппарата не сдетонировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Реклама

Читайте также:

В Киеве части дронов влетели в квартиры жилых домов

Как сообщили в полиции столицы, по прибытии на место происшествия взрывотехники тщательно обследовали помещение, изъяли взрывчатые части дронов и перевели их в безопасное состояние.

Обломки дрона. Фото: Национальная полиция Украины

Выбитые стекла в окнах. Фото: Национальная полиция Украины

Детали от дрона на балконе. Фото: Национальная полиция Украины

Впоследствии обломки были помещены в специальные взрывозащитные контейнеры и отправлены на полигон для дальнейшего контролируемого уничтожения.

Последствия залета части дрона в квартиру. Фото: Национальная полиция Украины

Запчасти дрона. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, Россия запустила 130 дронов в ночь на 23 октября по Украине. По последним данным, в Киеве в результате атаки к медикам обратилось восемь пострадавших.