Чудом не разорвались — "Шахеды" влетели в две квартиры в Киеве

Чудом не разорвались — "Шахеды" влетели в две квартиры в Киеве

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 14:34
обновлено: 14:59
В Киеве дроны влетели в окна квартир домов и не взорвались
Криминалист на месте полиции. Фото: Полиция Киева

В Киеве взрывотехники полиции изъяли два неразорвавшихся дрона-камикадзе, попавших в многоквартирные дома во время атаки 22 октября. Один из беспилотников упал в квартиру в Деснянском районе, другой — на балкон жилого дома в Оболонском. Оба аппарата не сдетонировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Читайте также:

В Киеве части дронов влетели в квартиры жилых домов

Как сообщили в полиции столицы, по прибытии на место происшествия взрывотехники тщательно обследовали помещение, изъяли взрывчатые части дронов и перевели их в безопасное состояние.

Дрони Київ
Обломки дрона. Фото: Национальная полиция Украины
Дрон влетів в квартиру
Выбитые стекла в окнах. Фото: Национальная полиция Украины
Дронова атака
Детали от дрона на балконе. Фото: Национальная полиция Украины

Впоследствии обломки были помещены в специальные взрывозащитные контейнеры и отправлены на полигон для дальнейшего контролируемого уничтожения.

Дрон в квартирі
Последствия залета части дрона в квартиру. Фото: Национальная полиция Украины
В Києві дрон влетів в квартиру
Запчасти дрона. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, Россия запустила 130 дронов в ночь на 23 октября по Украине. По последним данным, в Киеве в результате атаки к медикам обратилось восемь пострадавших.

Киев полиция беспилотники дроны дом
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
