Де купатися на Водохреща цього року — місця для занурень у Києві

Ополонка для занурення на Водохреща. Ілюстративне фото: etnosoft.com.ua

Цьогоріч українці вперше святкуватимуть релігійне свято Водохреща 6 січня. Його головною традицією є хрещенське купання в освяченій ополонці, або купелі.

Де цьогоріч кияни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку — далі в матеріалі Новини.LIVE.

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Локації для занурень на Водохреща у Києві

Міська влада Києва не публікувала офіційний перелік місць для купання на Водохреща у 2024 році. Однак, вочевидь, поціновувачі цього свята можуть використовувати для пірнання у ополонку традиційні місця, які були популярні у минулі роки.

Гідропарк

Локація, що знаходиться в центрі міста та дуже зручною для киян. Водохресні купання в Гідропарку проходять біля каплиці Хрещення Господнього. Скупатися в Гідропарку можна безкоштовно, на місці є кабінки для перевдягання та стоянка для авто. Щороку тут чергують рятувальники та спеціалізована аварійно-рятувальна водолазна служба. Однак кількість людей завжди велика, тому чекати своєї черги на занурення можна довго.

Також можна скористатися "Дитячим" пляжем, пляжем "Венеція" і "Передмостовою Слобідкою". Вони будуть обладнані східцями та зручними заходами у водойму.

Дніпровська набережна біля Патріаршого собору

Поблизу станції метро Лівобережна у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього з нагоди свята Хрещення пройде урочиста літургія і освячення ополонки для купання. Тут також є можливість припаркувати своє авто. Крім того, на набережній небагатолюдно, тому ви зможете пірнути без довгого вистоювання черги до купелі, а захід в ополонку обладнаний східцями. На чергуванні будуть кілька бригад швидкої допомоги та рятувальники. Відвідувачі після занурення можуть випити гарячого чаю у храмі.

Труханів острів

Ополонка на цій локації також є досить популярною серед киян. Тут можна безкоштовно зануритися у Дніпро. На березі чергуватимуть бригади швидкої допомоги та МНС.

Оболонська набережна

Недалеко від Свято-Покровського собору знаходиться ополонка для занурень. Митрополит Київський освятить водойму для купання. Неподалік від храму чергує кілька бригад швидкої. Місце є зручним для людей, адже на території є роздягальні і багато локацій для обігріву.

Храм святого князя Ярослава Мудрого

На Дніпровській набережній біля храму князя Ярослава Мудрого можна пірнути із найкрасивішим видом на Києво-Печерську Лавру. Тут є стоянка для авто неподалік води, На цій локації вам не доведеться чекати у чергах, зазвичай тут не багато людей.

Озеро Тельбін

Озеро знаходиться у Києві на Березняках. Поруч є церква Різдва Христового, тому святкування відбуватиметься з освяченням води у джерелі.

Парк "Київська Русь"

Парк знаходиться у Копачеві, за 45 км від столиці. Наразі купання на цій локації через воєнний стан ще не анонсовано і про можливість пірнути в ополонку тут варто уточнювати в адміністрації парку.

Феофанія

У парку "Феофанія", що під Києвом проходитимуть купання в озері на честь святкування Водохреща. Занурення на території парку доступні з восьмої ранку, на місці будуть обладнані місця для підігріву та гарячі напої. Вхід для відвідувачів буде платним.

Нагадаємо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.

Додамо, у Балаклійській громаді на Харківщині заборонили відвідувати прибережні смуги річок та водойм й занурюватися в крижану ополонку на Водохреща. Причиною цьому є велика кількість вибухонебезпечних предметів, які є на території громади.