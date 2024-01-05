Где купаться на Крещение в этом году — места для погружений в Киеве

Прорубь для погружения на Крещение. Иллюстративное фото: etnosoft.com.ua

В этом году украинцы впервые будут праздновать религиозный праздник Крещения 6 января. Его главной традицией является крещенское купание в освященной проруби, или купели.

Где в этом году киевляне могут почтить традицию и погрузиться в прорубь — далее в материале Новини.LIVE.

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Локации для погружений на Крещение в Киеве

Городские власти Киева не публиковали официальный перечень мест для купания на Крещение в 2024 году. Однако, очевидно, ценители этого праздника могут использовать для погружения в прорубь традиционные места, которые были популярны в прошлые годы.

Гидропарк

Локация находится в центре города и очень удобна для киевлян. Крещенские купания в Гидропарке проходят у часовни Крещения Господня. Искупаться в Гидропарке можно бесплатно, на месте есть кабинки для переодевания и автостоянка. Каждый год здесь дежурят спасатели и специализированная аварийно-спасательная водолазная служба. Однако количество людей всегда большое, поэтому ждать своей очереди для погружения можно долго.

Также можно воспользоваться "Детским" пляжем, пляжем "Венеция" и "Предмостовой Слободкой". Они будут оборудованы лестницами и удобными заходами в водоем.

Днепровская набережная у Патриаршего собора

У станции метро "Левобережная" в Патриаршем соборе Воскресения Господня по случаю праздника Крещения пройдет торжественная литургия и освящение проруби для купания. Здесь также есть возможность припарковать свой автомобиль. Кроме того, на набережной немноголюдно, поэтому вы сможете нырнуть без долгого выстаивания очереди в купель, а заход в прорубь оборудован лестницей. На дежурстве будут несколько бригад скорой помощи и спасатели. Посетители после погружения могут выпить горячий чай в храме.

Труханов остров

Прорубь на этой локации также довольно популярна среди киевлян. Здесь можно бесплатно погрузиться в Днепр. На берегу будут дежурить бригады скорой помощи и МЧС.

Оболонская набережная

Недалеко от Свято-Покровского собора находится прорубь для погружений. Митрополит Киевский освятит водоем для купания. Возле храма дежурит несколько бригад скорой. Место удобно для людей, ведь на территории есть раздевалки и много локаций для обогрева.

Храм святого князя Ярослава Мудрого

На Днепровской набережной возле храма князя Ярослава Мудрого можно нырнуть с самым красивым видом на Киево-Печерскую Лавру. Здесь есть стоянка для авто неподалеку от воды. На этой локации вам не придется ждать в очередях, обычно здесь немного людей.

Озеро Тельбин

Озеро находится в Киеве, на Березняках. Рядом есть церковь Рождества Христова, поэтому празднование пройдет с освящением воды в источнике.

Парк "Киевская Русь"

Парк находится в Копачеве, в 45 км от столицы. Сейчас купание на этой локации из-за военного положения еще не анонсировано, и о возможности нырнуть в прорубь здесь следует уточнять в администрации парка.

Феофания

В парке "Феофания" под Киевом будут проходить купания в озере в честь празднования Крещения. Погружения на территории парка доступны с восьми утра, на месте будут оборудованы места для подогрева и горячие напитки. Вход для посетителей будет платным.

Напомним, жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.

Добавим, в Балаклейской громаде на Харьковщине запретили посещать прибрежные полосы рек и водоемов и погружаться в ледяную прорубь на Крещение. Причиной тому стало большое количество взрывоопасных предметов на территории громады.