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Де у Києві відвідати сільськогосподарські ярмарки цього тижня — адреси

28 листопада 2023 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Де у Києві відвідати сільськогосподарські ярмарки цього тижня — адреси
Ярмарок у Києві. Фото: moemisto.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж цього тижня у Києві відбудеться близько 40 сільськогосподарських ярмарків у різних районах міста. На покупців традиційно чекають сезонні овочі, фрукти, зелень та інша городина від фермерів.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації (КМДА)

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Фермери та підприємці привезуть киянам різну сільськогосподарську продукцію, зокрема: овочі, фрукти, зелень та іншу городину. 

Ярмарки відбудуться:

28 листопада (вівторок):

  • у Голосіївському районі — просп. Науки, 88;
  • у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • у Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

29 листопада (середа):

  • у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул.Малокитаївської);
  • у Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі — вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • у Подільському районі — просп. Правди, 5-11;
  • у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.

30 листопада (четвер):

  • у Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8-10;
  • у Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі — вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

1 грудня (п’ятниця):

  • у Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Деснянському районі — вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • у Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі — вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • у Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

2 грудня (субота):

  • у Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • у Деснянському районі — вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • у Дніпровському районі — вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
  • в Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • у Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 2-12.

3 грудня (неділя):

  • у Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі — вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, нещодавно у КМВА розповіли, що цьогоріч у Києві на Різдво та Новий рік не буде жодних масових заходів, у тому числі ярмарок. Водночас новорічну ялинку таки встановлять. 

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