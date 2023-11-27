Чи будуть масові заходи у Києві на Різдво та Новий рік — відповідь КМВА

Відкриття новорічної ялинки в Києві у 2021 році. Фото: архів КМДА

Цьогоріч у Києві на Різдво та Новий рік не буде жодних масових заходів, у тому числі ярмарок. Водночас новорічну ялинку таки встановлять.

Про це повідомляють у КМВА.

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Таким чином, масові заходи до новорічних та різдвяних свят скасували з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони Києва.

Водночас новорічну ялинку вирішили встановити. Повідомляється, що обслуговуватимуть її за кошти меценатів.

"Відкриття ялинки заплановано 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Новорічна ялинка у Києві

Нагадаємо, нещодавно депутат КМДА Андрій Вітренко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів, чи встановлюватимуть новорічну ялинку в Києві.

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Рада оборони Києва ухвалила рішення про встановлення новорічної ялинки в столиці цього року. Водночас її прикрашатимуть не за кошти бюджету міста, а за рахунок меценатів.