Где в Киеве посетить сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе — адреса

Ярмарка в Киеве. Фото: moemisto.ua

В течение этой недели в Киеве состоится около 40 сельскохозяйственных ярмарок в разных районах города. Покупателей традиционно ждут сезонные овощи, фрукты, зелень и другие овощи от фермеров.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Фермеры и предприниматели привезут киевлянам разную сельскохозяйственную продукцию, в частности: овощи, фрукты, зелень и другие овощи.

Ярмарки состоятся:

28 ноября (вторник):

в Голосеевском районе — просп. Науки, 88;

в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2

29 ноября (среда):

в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе — просп. Правды, 5-11;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8

30 ноября (четверг):

в Голосеевском районе — ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — просп. Воскресенский, 8-10;

в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

1 декабря (пятница):

в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Деснянском районе — ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе — пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе — ул. Филиппа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);

в Шевченковском районе — ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2

2 декабря (суббота):

в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе — ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);

в Деснянском районе — ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Червоной Калины, 2-А и ул. Рональда Рейгана);

в Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");

в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

в Святошинском районе — ул. Мирослава Поповича, 10;

в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

в Шевченковском районе — ул. Юрия Глушко, 2-12.

3 декабря (воскресенье):

в Голосеевском районе — ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

в Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;

в Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

в Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Напомним, недавно в КМВА рассказали, что в этом году в Киеве на Рождество и Новый год не будет никаких массовых мероприятий, включая ярмарку. В то же время новогоднюю елку установят.