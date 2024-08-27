Через обрив кабелю до Києва потяги прибудуть із запізненням, але КМДА організує розвезення автобусами

Пасажирський потяг. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Укрзалізниця оголосила, що деякі потяги, що прямують в напрямку різних регіонів України, затримуються. Все через обрив контактної мережі поблизу Бердичева.

Таке повідомлення з'явилось в Telegram-каналі Укрзалізниці.

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Повідомлення про затримку потягів. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, вчасно не прибудуть поїзди, що прямують наступними маршрутами:

№80 Львів — Дніпро;

№756 Луцьк — Київ;

№120/94 Дорохуськ — Дніпро/Хелм — Харків;

№63/112 Львів — Харків/Ізюм.

Оскільки прибуття поїздів до Києва очікується у комендантську годину, то залізничники відкривають всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку. Також Укрзалізниця забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.

Крім того, разом з КМДА Укрзалізниця організує автобусні трансфери та розвозити пасажирів по мірі наявності автобусів.