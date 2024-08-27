Через обрив кабелю до Києва потяги прибудуть із запізненням, але КМДА організує розвезення автобусами

Деякі потяги не прибудуть до Києва вчасно — затримуються через проблему біля Бердичева
Укрзалізниця оголосила, що деякі потяги, що прямують в напрямку різних регіонів України, затримуються. Все через обрив контактної мережі поблизу Бердичева.
Таке повідомлення з'явилось в Telegram-каналі Укрзалізниці.
Які потяги затримує Укрзалізниця
Згідно з повідомленням, вчасно не прибудуть поїзди, що прямують наступними маршрутами:
- №80 Львів — Дніпро;
- №756 Луцьк — Київ;
- №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Хелм — Харків;
- №63/112 Львів — Харків/Ізюм.
Оскільки прибуття поїздів до Києва очікується у комендантську годину, то залізничники відкривають всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку. Також Укрзалізниця забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.
Крім того, разом з КМДА Укрзалізниця організує автобусні трансфери та розвозити пасажирів по мірі наявності автобусів.
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