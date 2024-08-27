Из-за обрыва кабеля в Киев поезда прибудут с опозданием, но КГГА организует развозку автобусами

Пассажирский поезд. Иллюстративное фото: Википедия

Укрзализныця объявила, что некоторые поезда , следующие в направлении разных регионов Украины, задерживаются . Все из-за обрыва контактной сети вблизи Бердичева.

Такое сообщение появилось в Telegram-канале "Укрзализныци".

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Уведомление о задержке поездов. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, вовремя не прибудут поезда, следующие следующими маршрутами:

№80 Львов - Днепр;

№756 Луцк - Киев;

№120/94 Дорохуск - Днепр/Хелм - Харьков;

№63/112 Львов — Харьков/Изюм.

Поскольку прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, железнодорожники открывают все залы ожидания для бесплатного пребывания до утра. Также Укрзализныця обеспечит возможность произвести все необходимые пересадки.

Кроме того, вместе с КГГА Укрзализныця организует автобусные трансферы и развозит пассажиров по мере наличия автобусов.