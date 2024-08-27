Из-за обрыва кабеля в Киев поезда прибудут с опозданием, но КГГА организует развозку автобусами

Некоторые поезда не прибудут в Киев вовремя — задерживаются из-за проблемы возле Бердичева
27 августа 2024 00:25
Пассажирский поезд. Иллюстративное фото: Википедия
Укрзализныця объявила, что некоторые поезда , следующие в направлении разных регионов Украины, задерживаются . Все из-за обрыва контактной сети вблизи Бердичева.
Такое сообщение появилось в Telegram-канале "Укрзализныци".
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Согласно сообщению, вовремя не прибудут поезда, следующие следующими маршрутами:
- №80 Львов - Днепр;
- №756 Луцк - Киев;
- №120/94 Дорохуск - Днепр/Хелм - Харьков;
- №63/112 Львов — Харьков/Изюм.
Поскольку прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, железнодорожники открывают все залы ожидания для бесплатного пребывания до утра. Также Укрзализныця обеспечит возможность произвести все необходимые пересадки.
Кроме того, вместе с КГГА Укрзализныця организует автобусные трансферы и развозит пассажиров по мере наличия автобусов.
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