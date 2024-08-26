У Києві зафіксовано низку проблем через ранковий обстріл

Люди чекають громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської атаки у Києві та інших містах України спостерігаються проблеми з електропостачанням. У столиці зафіксовано низький тиск водопостачання та затримка транспорту.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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У КМДА зазначили, що через проблеми з електрикою, система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску.

"Також через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоками обов’язково дублюють автобусами", — йдеться у повідомленні.

До того ж, можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення. Людей закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Наразі енергетики та комунальні служби роблять все для стабілізації ситуації з водопостачанням.